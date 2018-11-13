نوار ۷ کیلومتری حاشیه مرزهای اردبیل شکار ممنوع است

محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: آموزش به عنوان محوریترین برنامه سازمان محیط زیست مورد تأکید قرار گرفته و تلاش برای ارتقای سطح آگاهی عمومی و پیشگیری از تخلفات زیست محیطی میبایست در اولویت برنامههای آحاد مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه ۱۱ پاسگاه محیطبانی در سطح استان اردبیل فعال است، افزود: تجهیز این پاسگاهها به لوازم مورد نیاز نوین حفاظتی و آموزش محیط بانان در مواجهه با شرایط مختلف در حال انجام است.
مدیرکل محیط زیست استان اردبیل با دعوت از همگان برای آشنایی با قوانین زیست محیطی و صیانت از مواهب طبیعی، افزود: نیازمند افزایش جلب مشارکتهای مردمی و ارتقای آگاهیهای عمومی به منظور حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست که به عنوان میراث ارزشمند گذشتگان در دستان ما به امانت سپرده شده است، هستیم.
خداپرست اضافه کرد: فعالیتهای ادارهکل محیط زیست استان اردبیل بر اساس سیاستهای اعلامی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بوده و افزایش نظارتها بر اجرای صحیح قوانین در مناطق تحت حفاظت در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل محیط زیست استان اردبیل توضیح داد: با هدف ارتقای فرهنگ زیست محیطی آموزشهای لازم ویژه دهیاران، زنان شهری و روستایی، نوجوانان و جوانان و کارکنان دستگاههای مختلف اجرایی استان اردبیل ارائه میشود تا در راستای حفاظت از محیط زیست اقدامات درخور تحسینی را شاهد شویم.
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