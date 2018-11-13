مصدومیت ۳ کوهنورد در توچال/عملیات نجات ادامه دارد

حسن فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آسیب دیدگی ۳ کوهنورد در ارتفاعات توچال خبر داد و اظهار داشت: عملیات نجاتگران کوهستان برای دستیابی و انتقال این کوهنوردان آسیب دیده در جان پناه مرحوم امیری(سنگ سیاه) علیرغم شرایط نا مساعد جوی در ارتفاعات توچال در حال انجام است.

فراهانی در ادامه افزود: پس از اطلاع رسانی به مرکز پاسخگویی اضطراری جمعیت هلال احمر شمیرانات که حاکی از مصدومیت ۳ کوهنورد در ارتفاعات توچال بود، بلافاصله یک تیم از نجاتگران کوهستان پایگاه امداد و نجات کلکچال جهت امدادرسانی به مصدوم به منطقه اعزام شدند که مشاهده شد این فرد کوهنورد از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شده است.

وی بیان داشت: نجاتگران به محل توقف کوهنوردان آسیب دیده رسیده اند و عملیات امداد و نجات در حال انجام است.

مدیر جمعیت هلال احمر شمیرانات گفت: زانوی یک نفر از این کوهنوردان زخم باز دارد و هر ۳ نفر به شدت زیر برف خیس شده و قوای بدنی آن ها تحلیل رفته است.

فراهانی افزود: حدود ۱.۵ ساعت پیش نجاتگران به این مصدومین رسیدند، اما به دلیل مه شدید، تا فاصله نیم متری نیز دیده نمی شود و برف شدید در حال باریدن است و امکان انتقال مصدومان به پایین در حال حاضر وجود ندارد.

وی گفت: اگر شرایط مساعد شود، مصدومان به پایین منتقل می شوند و در غیر این صورت به ایستگاه «شیرپلا» انتقال خواهند یافت و امدادگران تا صبح کنار این مصدومین می مانند.

فراهانی اضافه کرد: حال این مصدومان مساعد است و رسیدگی و درمان به خوبی روی این افراد صورت گرفته است و جای نگرانی نیست.