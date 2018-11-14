اشراف پلیس بر امنیت مردم/آمادگی جمع آوری معتادان متجاهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در نشست گزارش جمع بندی نظارت تخصصی پلیس فاتب با اشاره به اینکه فرماندهی انتظامی تهران توانسته نظم و امنیت را جاری و ساری کند، افزود: کارکنان خدوم انتظامی تهران در مسئولیت های مختلف اثرات مثبت خود را در جامعه گذاشته اند.
فرمانده ناجا ادامه داد: امروز مردم، پلیس را ملجأ و پناهگاه خود میدانند و اعتمادشان به پلیس افزایش یافته است؛ مردم و اصحاب رسانه به راحتی با پلیس در ارتباط هستند و مسائل خود را مطرح میکنند.
وی تأکید کرد: یکی از اقدامات بزرگ پلیس در چند وقت اخیر، موضوع تأمین امنیت جاماندگان راهپیمایی اربعین بود؛ در این مراسم باشکوه، دو میلیون نفر از مردم تهران شرکت داشتند که در امنیت کامل برگزار شد.
اشتری با اشاره به انجام طرحهای «رعد» و «برخورد با اراذل و اوباش» خاطرنشان کرد: انجام این طرحها موجب ارتقای امنیت شده و نشان میدهد اراده برای برخورد با هرگونه هنجارشکنی و تعدی به حقوق مردم وجود دارد.
وی گفت: امروز هیچ نقطهای از تهران را نداریم که پلیس بر آن اشراف نداشته باشد یا گروههایی باشند که باعث اذیت و آزار مردم شوند و پلیس نتوانسته باشد با آنها برخورد کند و این جزو افتخارات ناجا است به ویژه در تهران که در حدود ۱۲ میلیون نفر روزانه در آن فعالیت میکنند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی تهران بزرگ، رشد قابل توجهی را از خود نشان داده است، افزود: این ظرفیت در همکاران ما وجود دارد که با سرعت و دقت بیشتر بتوانند این حرکت رو به رشد را پیش ببرند و به سمت مطلوب حرکت کنند.
اشتری تأکید کرد: امنیت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی باید در حوزههای مختلف روز به روز ارتقاء یابد و بر اساس دستورالعملها، این اقدامات در حال انجام است. ممکن است در جاهایی ضعفهایی وجود داشته باشد که باید شناسایی و اصلاح شود.
وی با بیان اینکه یکی از نگرانیها در تهران، برخورد با معتادان به ویژه معتادان متجاهر است، تصریح کرد: گزارشات زیادی از مردم در محلههای مختلف از این موضوع داریم. پلیس در برخورد با کسانی که مواد مخدر را حمل میکنند یا فروشندگان مواد مخدر، مقتدر و جدی است. شناسایی باندهای توزیع مواد، از اولویتها است و بدون اغماض، برخورد خواهیم کرد.
فرمانده ناجا گفت: ناجا در جمعآوری معتادان متجاهر آمادگی کامل دارد تا در تهران و در سراسر کشور در حداکثر ۴۸ ساعت، معتادان متجاهر را شناسایی، دستگیر و تحویل مراکز نگهداری دهد. اما در ابتدا باید شهرداری و دیگر دستگاههای مسئول، زمینه لازم را برای نگهداری معتادان متجاهر آماده کند.
اشتری اظهار داشت: با جمعآوری معتادان متجاهر، چهره شهر تهران و کل کشور پاکسازی میشود.
وی به موضوعات ترافیکی اشاره کرد و افزود: در حوادث ترافیکی و منجر به فوت، نسبت به سالیان گذشته تلفات و تصادفات کاهش یافته است اما معتقدیم حتی یک مورد فوتی در تلفات رانندگی زیاد است.
وی از نیروی انتظامی به عنوان یک مجموعه اجتماعی محور نام برد و خاطر نشان کرد: اقدامات ما براساس نیازمندی مردم است؛ مأموریت هایمان جدای از مردم نیست بلکه در کنار و برای آنها می باشد.
سردار اشتری در خاتمه از تماس ۷ میلیون شهروند طی هفت ماهه امسال با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ خبر داد و گفت: این تماس ها در راستای رفع مشکلات امنیتی و ارتقاء آسایش و آرامش شهروندان صورت گرفته است.
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