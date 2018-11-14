موتورهای ۷۰ساله دوکابینه برقی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ظاهر و بدنه و تجهیزات فنی این موتورها از هفتاد سال قبل به این سو تغییرات جدی نداشتند. اما حالا با برقی شدن طیف گسترده ای از وسایل نقلیه و حتی موتورسیکلت ها و کامیون ها، اورال نیز مقاومت قدیمی خود را متوقف کرده و به فکر برقی کردن موتورسیکلت نوستالژیک خود افتاده است.

این موتورسیکلت تمام برقی دارای موتوری با قدرت ۶۰ اسب بخار(۴۵ کیلووات) است و برای تامین انرژی از یک باتری ZF۱۳.۰ بهره می گیرد که برای تامین ۱۹.۵ کیلووات ساعت انرژی مناسب است.

وزن این مدل از موتورسیکلت یادشده هم بالا و برابر با ۳۷۳ کیلوگرم است. البته به مقاومت و توانمندی چرخ های این موتورسیکلت اضافه شده تا بتواند در زمین های ناهموار با دقت و کیفیت بیشتری حرکت کند.

باتری این موتور بعد از شارژ برای ۳۵۹ کیلومتر حرکت کافی است که رقم قابل ملاحظه ای محسوب می شود. حداکثر سرعت این موتورسیکلت هم ۱۴۰ کیلومتر در ساعت است. قیمت این موتور در زمان عرضه به بازار مشخص می شود.