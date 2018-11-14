۳۰ درصد مردم خراسان جنوبی اضافه وزن دارند/قطع پای ۹ بیمار دیابتی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه به مناسبت روز جهانی دیابت و در راستای آگاه سازی بیماران از روند کنترل و آسیب های ناشی از عدم مراقبت در تغذیه بیماران دیابتی همایشی در محل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.

مدیر پیشگیری از بیماری های مرکز بهداشت خراسان جنوبی در این همایش اظهار کرد: یکی از مهمترین علل وقوع مرگ در جهان بیماری های قلبی و عروقی است که فشار خون بالا، قند خون کنترل نشده و سیگار از فاکتورهای ایجاد بیمارهای قلبی هستند.

مجید شایسته بیان کرد: از این جهت باید توجه داشته باشیم که اگر دیابت کنترل نشود موجب بیمارهای قلبی و عروقی در فرد شده و در نتیجه طول عمر را کاهش می دهد.

مدیر پیشگیری از بیماری های مرکز بهداشت خراسان جنوبی بیان کرد: اگر رژیم غذایی ناسالم، کم تحرکی و مصرف دخانیات داشته باشیم نیز بیماری های قلبی به سراغ افراد خواهد آمد و در نتیجه سبک زندگی بسیار حائز اهمیت است.

دیابتی ها و بیماری قلبی

شایسته ادامه داد: بسیاری از بیماران دیابتی به ویژه اگر استعمال دخانیات و سیگار داشته باشند هنگام مبتلا شدن به بیماری های قلبی و عروقی و پیش از حمله قلبی هیچگونه دردی در قفسه سینه احساس نمی کنند.

وی افزود: متأسفانه امروزه افراد به مصرف قلیان رو آورده اند در حالی که اینگونه نیست که بگوییم مصرف قلیان از سیگار کم خطر تر است.

مدیر پیشگیری از بیماری های مرکز بهداشت خراسان خراسان جنوبی گفت: ۵۰ درصد از مرگ هایی که به علت دیابت رخ می دهد مرتبط با بیماری های قلبی و عروقی نشأت گرفته از عدم کنترل قند خون است.

۱۶ درصد مردم خراسان جنوبی چاق هستند

شایسته با بیان اینکه افراد کم تحرک و دارای اضافه وزن بیش از دیگران مبتلاء به دیابت و بیماری های قلبی و عروقی می شوند، اظهار کرد: متأسفانه در خراسان جنوبی ۱۶ درصد افراد چاق و ۳۰ درصد نیز اضافه وزن دارند.

وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ میلون نفر در جهان مبتلاء به دیابت هستند، بیان کرد: ۹ تا ۱۱ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال خراسان جنوبی مبتلا به دیابت هستند.

مدیر پیشگیری از بیماری های مرکز بهداشت خراسان خراسان جنوبی گفت: متأسفانه بر اثر عوارض ناشی از قند خون کنترل نشده در سال گذشته پای ۹ نفر در خراسان جنوبی قطع شد.

سمیه اصغری کارشناس تغذیه مرکز بهداشت خراسان جنوبی نیز در این همایش اظهار کرد:رژیم غذایی افراد دیابتی سخت نیست و نباید تصور کرد فرد دیابتی باید خود را از خوردن و آشامیدن چیزهای مورد علاقه محروم کند.

وی بیان کرد: نکته قابل توجه و تأمل این است که فرد مبتلا به دیابت باید با توجه به توصیه های پزشک و فعالیت های روزانه در مصرف قندهای ساده چون شیرینی، قند و نوشابه مراعات لازم را داشته باشد.

آسیب رژیم های تغذیه ای خودسرانه در بیماران دیابتی

کارشناس تغذیه مرکز بهداشت خراسان جنوبی ادامه داد: متأسفانه برخی از بیماران دیابتی بنا بر توصیه اطرافیان به سمت رژیم های خود سرانه می روند که به هیچ وجه پذیرفته نیست.

اصغری افزود: در راستای سلامت بیماران دیابتی بهتر است به جای سرخ کردن غذا از روش های بخارپز کردن، آب پز کردن و کباب کردن غذا استفاده کنیم.

وی با اشاره به ضوروت محدود کردن مصرف میوه هایی چون هندوانه، خربزه، انگور و انجیر یادآور شد: برخی بیان می دارند که کیک خاصی با شکر رژیمی پخته شده و برای بیماران دیابتی اشکالی ندارد در حالی که بحث ما فقط شکر نیست بلکه آرد با نشاسته بالای مورد استفاده در کیک است.

نرجس مصطفوی پزشک مرکز کنترل دیابت مرکز بهداشت خراسان جنوبی نیز در این زمینه گفت: در افراد غیر دیابتی به ازای هر وعده غذایی مقدار زیادی انسولین در بدن ترشح می شود اما در بیماران دیابتی یا انسولین تولید نمی شود و یا مقدارش پایین است.

وی اظهار کرد: بعد از چند سال مصرف دارو به دلایل عدیده ای ممکن است برای بیمار دیابتی انسولین تجویز شود.

پزشک مرکز کنترل دیابت یادآور شد: بیماران نباید نسبت به این موضوع نگرانی داشته باشد چرا که انسولین گاه روند کنترل بیماری را ساده تر می کند.