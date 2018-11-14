مخالفت ایتالیا با خواست کمیسیون اروپا برای تغییر بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، دولت ایتالیا اعلام کرد که پیش بینی های خود از میزان رشد اقتصادی و کسری بودجه برای سال ۲۰۱۹ را با وجود درخواست کمیسیون اتحادیه اروپا برای بازنگری در طرح بودجه این کشور تغییر نداده است.

ماتئو سالوینی، معاون نخست وزیر ایتالیا و رهبر حزب راست افراطی «لگا» در حالی این مطلب را عنوان کرد که کمیسیون اتحادیه اروپا ماه گذشته با طرح دولت ائتلافی ایتالیا برای افزایش هزینه ها مخالفت کرده بود.

کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌بینی رم از میزان رشد اقتصادی و کسری بودجه دولت در سال ۲۰۱۹ را «بیش از حد خوش بینانه» ارزیابی و روز سه شنبه را به عنوان ضرب الاجل به ایتالیا برای پاسخ به خواسته هایش تعیین کرده بود.

کمیسیون اتحادیه اروپا بر این باور است که رشد اقتصادی ایتالیا با طرح بودجه پیش بینی شده ۱.۲ درصد خواهد بود و کسری بودجه این کشور نیز به ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول پیش از این هشدار داده بود که طرح های دولت ایتالیا که از آنها به عنوان «محرکهای اقتصادی و مالیاتی» نیز یاد می شود می تواند این کشور را با خطر افزایش نرخ بهره ها روبرو کند. امری که بنا به اعلام صندوق بین المللی پول در نهایت می تواند منجر به رکود اقتصادی شود.

دولت ائتلافی ایتالیا که با شرکت احزاب «لگا» و «جنبش پنج ستاره» تشکیل شده است علاوه بر مسائل اقتصادی در مورد پذیرش پناهجویان نیز با اتحادیه اروپا اختلاف نظر دارد.