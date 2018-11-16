مراسم بدرقه پیکر رئیس و معاون سازمان تامین اجتماعی در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و بدرقه پیکر رئیس و معاون سازمان تامین اجتماعی صبح جمعه از مقابل بیمارستان حکیم جرجانی گرگان برگزار شد.

در این مراسم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی وزیر سابق این وزارت خانه، سید مناف هاشمی استاندار گلستان و حجت الاسلام قاسم لیوانی سخنران بودند.

همچنین مسئولان کشوری و استانی و جمع کثیری از مردم گرگان برای شرکت در این مراسم حضور داشتند.

قرائت پیام رئیس جمهور و نماینده ولی فقیه در گلستان از دیگر برنامه های این مراسم بود.

نوربخش و تاج الدین به همراه وزیر تعاون، برای سفری یک روزه شامگاه چهارشنبه وارد گرگان شدند و ظهر پنجشنبه هنگام بازدید از طرح های توسعه ای استان گلستان در غرب گرگان دچار حادثه رانندگی شدند.

در این حادثه رئیس و معاون سازمان تامین اجتماعی به علت شدت حادثه علی رغم اعزام به بیمارستان و تلاش تیم پزشکی جان خود را از دست دادند و خلیل حنیف مدیرکل امور مجلس و استان های وزارت تعاون هم در بیمارستان بستری شد.

پس از مراسم پیکر دو مرحوم برای شرکت در مراسم تهران به این شهر منتقل شد.