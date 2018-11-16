  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۰۰

ببینید؛

مراسم بدرقه پیکر رئیس و معاون سازمان تامین اجتماعی در گرگان

مراسم بدرقه پیکر رئیس و معاون سازمان تامین اجتماعی در گرگان

گرگان- مراسم تشییع و بدرقه پیکر رئیس و معاون سازمان تامین اجتماعی از مقابل بیمارستان حکیم جرجانی گرگان برگزار شد.

دریافت 22 MB

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و بدرقه  پیکر رئیس و معاون سازمان تامین اجتماعی صبح جمعه از مقابل بیمارستان حکیم جرجانی گرگان برگزار شد.

در این مراسم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی وزیر سابق این وزارت خانه، سید مناف هاشمی استاندار گلستان و حجت الاسلام قاسم لیوانی سخنران بودند.

همچنین مسئولان کشوری و استانی و جمع کثیری از مردم گرگان برای شرکت در این مراسم حضور داشتند.

قرائت پیام رئیس جمهور و نماینده ولی فقیه در گلستان از دیگر برنامه های این مراسم بود.

نوربخش و تاج الدین به همراه وزیر تعاون، برای سفری یک روزه شامگاه چهارشنبه وارد گرگان شدند و ظهر پنجشنبه هنگام بازدید از طرح های توسعه ای استان گلستان در غرب گرگان دچار حادثه رانندگی شدند.

در این حادثه رئیس و معاون سازمان تامین اجتماعی به علت شدت حادثه علی رغم اعزام به بیمارستان و تلاش تیم پزشکی جان خود را از دست دادند و خلیل حنیف مدیرکل امور مجلس و استان های وزارت تعاون هم در بیمارستان بستری شد.

پس از مراسم پیکر دو مرحوم برای شرکت در مراسم تهران به این شهر منتقل شد.

کد مطلب 4459658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها