تولید نانولوله های لیزری برای کشف ترک هواپیماها و پل ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، از جمله سازه های حساس و نیازمند کنترل دائمی می توان به بال های هواپیماها، پل ها، برخی نقاط اتصال ساختمان ها و غیره اشاره کرد که گاهی دچار ترک ها و شکاف هایی می شوند که از چشم انسان دور می مانند.

برای حفاظت از این سازه ها در برابر چنین آسیب هایی یک پوسته جدید در قالب نانولوله های انعطاف پذیر طراحی شده که در صورت تاباندن اشعه لیزر فعال شده و منطقه آسیب دیده را محکم می کنند تا برای برطرف کردن ترک و شکاف در آینده چاره ای اندیشیده شود.

این نانولوله ها توسط محققان دانشگاه رایس تولید شده و به سختی قابل دیدن هستند. محصول مذکور متشکل از یک لایه نانولوله کربنی پوشانده شده از نوعی پلیمر است و بر روی آن نیز یک لایه حفاظتی دیگر از گرافن به ضخامت تنها یک اتم قرار گرفته است.

نانولوله های یادشده با توجه به ترکیباتی که دارند نور بسیار ملایمی را از خود ساطع می کنند که با تحلیل و کنترل طول موج این نور با استفاده از اشعه مادون قرمز می توان دریافت که در محل استفاده از این نانولوله ها شکاف یا ترکی وجود دارد یا خیر. سپس با تاباندن اشعه لیزر نانولوله ها مستحکم تر شده و سازه آسیب دیده را با قدرت زیاد پوشش می دهند تا از گسترش ترک یا شکاف جلوگیری شود.

از نانولوله های یادشده می توان برای شناسایی بخش هایی از هر سازه که بیشترین فشار و تنش را تحمل می کند نیز استفاده کرد. محصول یادشده حتی برای شناسایی ترک هایی در حد چند میلیمتر هم قابل استفاده است.