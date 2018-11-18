زندگی آقای نوربخش باید الگوی مدیران کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید خداکرمی در ابتدای جلسه شورا با ذکر یادی از دکتر نور بخش و دکتر تاج الدین که در حادثه رانندگی دعوت حق را لبیک گفتند، اظهار داشت: درگذشت ایشان بسیار اسفبار و ناگهانی و ضربه بدی به مدیریت پاکدست کشور بود و من این ضایعه را به خودم و کارگران تامین اجتماعی و جامعه پزشکی تسلیت می گویم.



وی افزود: زندگی ایشان الگویی شود برای اغلب مدیران که نیازمند صبر و تحمل با مردم هستند.