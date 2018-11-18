برگزیدگان نخستین دوره جشنواره ملی تئاتر آیات معرفی می شوند

دبیر اجرایی اولین جشنواره ملی تئاتر آیات در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: جشنواره ملی تئاتر آیات از سال ۹۶ کلید خورد که تقریبا از ۲۰ استان کشور آثاری در قالب متن و طرح واره دریافت گردید که این آثار در سه بخش قرار می گرفت.

احمدرضا نداف با بیان اینکه فراخوان جشنواره در بخش های تئاتر صحنه ای، خیابانی و عروسکی اعلام شد، عنوان کرد: متاسفانه تعداد آثار عروسکی به حد نصاب نرسید و خود به خود از مرحله بیرون گذاشته شد، اما در بخش خیابانی و صحنه ای ۱۰۰ اثر دریافت کردیم که پس از بازخوانی متون، ۸۱ متن برای بخش اجرا به صاحبان اثر اعلام شد.

وی با بیان اینکه بعد از دوماه فرصتی که لازم بود لوح های فشرده اجرای نمایش ها به دبیرخانه جشنواره ارسال و توسط هیئت بازبینی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: از میان ۸۱ اثر رسیده به دبیرخانه، ۱۵ اثر انتخاب که ۷ اثر در بخش صحنه ای و ۸ اثر در بخش خیابانی پذیرفته شد.

نداف لازم به توضیح دانست که از آثار صحنه ای ۴ اثر متعلق به فارس بود و در بخش خیابانی یک اثر هم به استان تعلق داشت.

دبیر اجرایی اولین جشنواره ملی تئاتر آیات در ادامه از استان های شرکت کننده در این رویداد نام برد و گفت: گروه های نمایشی از ایلام، کرمانشاه، خراسان جنوبی، خوزستان، فارس، گیلان، مرکزی و همدان حضور یافتند که برخی استان ها در بخش های فوق دارای چند اثر بودند.

وی همچنین داوران بازخوانی متن را حسین قهرمانی، فرهاد ارشاد علی ثابت، افشین محمودی عنوان کرد و به داوران بخش نهایی صحنه ای هم اشاره کرد و افزود: اصغر همت، سعیدرضا خوش شانس و احمد سپاسدار و رحیم هودی کار داوری این بخش را برعهده دارند و داوران بخش خیابانی را محمد لارتی، عادل کروشی زاده و شاهوردی تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر آیات در شیراز قرار دارد، جوایز را در بخش کارگردانی، بازیگری زن و مرد و متن عنوان کرد و درخصوص مهمانان آیین پایانی جشنواره گفت: در مراسم اختتامیه که همراه با معرفی برگزیدگان است، معاون قرآنی و مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج فعالیت های قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نخستین جشنواره ملی تئاتر آیات، دوشنبه ۲۸ آبان جاری، ساعت ۱۵.۳۰ در سالن مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس با معرفی برگزیدگان برگزار می شود.