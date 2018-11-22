هواپیمایی که با کمک باد پرواز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، محققان دانشگاه MIT یک هواپیمای الکتریکی با سیستم نیرو محرکه خارق العاده ساخته اند. این هواپیما که عرض بال آن ۵ متر و شبیه گلایدر است، در موتور آن هیچ پروانه، توربین یا بخش متحرکی ندارد. جالب آنکه این وسیله نقلیه بی سروصدا است.

بادهای یونی سبب می شوند مولکول های باردار هوا با یکدیگر برخورد کنند و به این ترتیب نیروی مورد نیاز برای پرواز کردن هواپیما فراهم می شود.

به نظر می رسد هواپیماهای آینده با این شیوه پرواز خواهند کرد. به این ترتیب افرادی که نزدیک فرودگاه ها زندگی می کنند، به زودی از شر سروصدا خلاص می شوند. همچنین هواپیمای مذکور هیچ گاز گلخانه ای یا ماده آلاینده دیگری منتشر نمی کند.

نمونه آزمایشی هواپیما بی سرنشین و مجهز به باتری فقط ۵ پوند وزن دارد. این هواپیما توانست در تست مسافت ۶۰ متر را طی کند.

به گفته محققان در آینده نزدیک می توان از سیستم نیرومحرکه بادهای یونی در پهپادهای بی سروصدا استفاده کرد.