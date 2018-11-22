سامانه بارشی فردا به مرکزی وارد می شود/ بارش برف و آبگرفتگی معابر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هواشناسی استان مرکزی، در این اطلاعیه عنوان شده است: « بر اساس بررسی الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی به اطلاع می رساند از امشب یک سامانه بارشی از نواحی جنوب غرب وارد کشور خواهد شد که به تدریج دامنه فعالیت آن به نوار غربی، مرکز، شمال و مناطق جنوبی کشور کشیده خواهد شد. بارش های این سامانه در استان مرکزی از فردا(جمعه) آغاز می شود و به تناوب تا یکشنبه موجب بارش باران و در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف خواهد شد. »

در این اطلاعیه همچنین ذکر شده است: « با توجه به پیش بینی احتمال بارش برف در مناطق کوهستانی و سردسیر استان طی این مدت احتمال اختلال در تردد جاده ها دور از انتظار نیست. همچنین به دلیل اینکه در اغلب جاده های کوهستانی کشور طی این مدت احتمال بارش برف پیش بینی شده، توصیه می شود در صورت ضروری بودن سفر اطلاع کافی از وضعیت جاده ها و به همراه داشتن تجهیزات لازم در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه طی روزهای شنبه و یکشنبه بارش ها گاهی بصورت رگباری خواهد بود احتمال آبگرفتگی معابر در برخی از مناطق استان وجود دارد. »