تیزر سریالی که پس از ۴ سال رنگ آنتن را می بیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مجموعه تلویزیونی «بی قرار» به کارگردانی فلورا سام سرانجام پس از چهار سال از دوشنبه هفته آینده پنجم آذرماه در باکس اصلی سریال‌های شبکه دوم سیما و از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.

این سریال در سال ۹۳ در تهران، مشهد و پاریس مقابل دوربین رفت.

لاله اسکندری، سارا خویینی‌ها، محمدرضا شریفی‌نیا، آتیلا پسیانی، شقایق فراهانی، محمد صادقی، کامران تفتی، امیرحسین صدیق، کمند امیرسلیمانی، داریوش کاردان، مریم امیرجلالی، مریم بوبانی، زهرا سعیدی، اسماعیل خلج، آتش تقی‌پور، سولماز آقمقانی، رضا اخلاقی‌راد، سعید محیط، هادی فراهانی، همراه با هنرمندان خردسال فاطمه دقاقی و حامی فراهانی بازیگرانی هستند که در این مجموعه ۲۸ قسمتی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در چند قسمت ابتدایی «بی‌قرار» قرار است خلاصه‌ای از سری اول این مجموعه پخش شود. این سریال زندگی زنی به نام رعنا را روایت می‌کند که پس از پنج سال از زندان آزاد و متوجه می‌شود همه زندگی خود را از دست داده است. او که می‌خواهد زندگی‌اش را از نو بسازد دنبال کودک خود که هنگام دستگیری یک ماهه بوده، می‌رود. رعنا در نتیجه جستجوهای فراوانش سرانجام به مشهد می‌رسد و دنبال نشانه‌ای از کودکی که اینک پنج ساله شده است، می‌گردد؛ جستجویی که اتفاقات جدیدی را برایش رقم می‌زند ...

از فلورا سام این روزها سریال «باغ سرهنگ» از شبکه پنجم سیما در حال بازپخش است.

سایر عوامل اصلی «بی‌قرار» عبارتند از تهیه‌کننده: مجید اوجی، مدیر تصویربرداری: محسن فلاحی، مدیر صدابرداری: محمد علیزاده، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: مسعود حقی، مدیر تولید: عباس دقاقی، تدوین: روزبه کلباسی، آهنگساز: امید کرامتی، طراحان گریم: احسان روناسی، شیوا پاک‌نیت، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، منشی صحنه: مهین شهبازی، مدیر تدارکات: حسین لنجابی، عکاس: زهرا محمدزاده.