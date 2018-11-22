مربیان تیم ملی استعدادهای برتر تیراندازی با کمان را شناسایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعبانی بهار ظهر پنجشنبه در آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی تیراندازی با کمان کشور در همدان با آرزوی موفقیت برای تیراندازان حاضر در رقابتها اظهار داشت: باید کسانی که در این مسابقات حضور دارند به خود افتخار کنند چراکه برترینهای استان خود بودهاند و در آینده نیز میتوانند در تیم ملی حضور داشته باشند.
رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان افزود: برترینهای این رقابتها آینده ساز رشته تیراندازی با کمان کشور هستند که در المپیک و مسابقات برونمرزی برای کشور افتخارآفرینی خواهند کرد.
وی با تشکر از میزبانی همدان بیان کرد: هیئت تیراندازی با کمان استان همدان از استانهای پیش رو و موفق در سطح کشور است که با مدیریت خوبی اداره میشود.
شعبانی بهار عنوان کرد: امروز نیز همدان با تلاشهای دستگاه ورزش و هیئت خود توانسته بهترین شرایط را برای میزبانی شایسته از این رقابتها رقم بزند.
رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان بابیان اینکه مربیان فدراسیون این مسابقات را زیر نظر دارند، بیان کرد: مربیان تیم ملی دختران و پسران با دقت این مسابقات را دنبال میکنند تا بتوانیم استعدادهای خوبی را در این رقابتها شناسایی کنیم.
وی عنوان کرد: نفرات برتر این رقابتها با حضور در اردوهای تیم ملی و شرکت در رقابتهای مختلف آینده از المپیکیهای کشورمان خواهند بود.
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