به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی با اشاره به میزبانی استان همدان در رقابتهای تیراندازی با کمان پسران و دختران استعدادهای برتر کشور اظهار کرد: همدان در چارچوب هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش ایران، میزبان مسابقات تیراندازی با کمان خواهد بود که برترین نخبگان این رشته از سراسر کشور در آن حضور مییابند.
وی افزود: رقابتهای بخش دختران روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ و مسابقات بخش پسران از ۳۰ مهر تا اول آبانماه ۱۴۰۴ به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار میشود.
حقیقی با اشاره به جایگاه مهم المپیاد استعدادهای برتر در پرورش نسل آینده قهرمانان کشور تصریح کرد: این رویداد ملی زمینهساز کشف و حمایت از نوجوانان و جوانان مستعدی است که آینده ورزش قهرمانی ایران را میسازند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان خاطرنشان کرد: با برنامهریزی دقیق و همکاری هیئت تیراندازی با کمان و دانشگاه آزاد اسلامی، تلاش داریم مسابقات در فضایی منظم، باکیفیت و در شأن ورزشکاران آیندهساز کشور برگزار شود.
وی افزود: میزبانی این رقابتها فرصت ارزشمندی برای نمایش ظرفیتهای همدان در برگزاری رویدادهای ملی و توسعه ورزش پایه محسوب میشود.
