هنری: رقابت ۱۶۰ کماندار در المپیاد استعدادهای برتر به میزبانی همدان

کیوان هنری در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز رقابت‌های المپیاد استعدادهای برتر کشور در رده پسران خبر داد و اظهار کرد: این رقابت‌ها از روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه به مدت دو روز در زمین چمن دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: بیش از ۱۶۰ کماندار نوجوان از استان‌های مختلف کشور در این رویداد ملی شرکت خواهند کرد و آئین افتتاح رسمی آن ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه با حضور مسئولان ورزشی استان برگزار می‌شود.

هنری با اشاره به رویکرد آموزشی و استعدادیابی این المپیاد اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این رقابت‌ها، شناسایی استعدادهای برتر و هدفمند کردن فرآیند پرورش قهرمانان آینده تیراندازی با کمان در کشور است.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان یادآور شد: در هفته گذشته نیز همدان میزبان مرحله دختران این رقابت‌ها بود که با حضور ۱۲۸ ورزشکار از ۲۸ استان برگزار شد و بازخوردهای بسیار مثبتی از لحاظ سطح کیفی و فنی دریافت شد.