هنری: رقابت ۱۶۰ کماندار در المپیاد استعدادهای برتر به میزبانی همدان

همدان- رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان همدان گفت: رقابت‌های استعدادهای برتر تیراندازی با کمان پسران با حضور ۱۶۰ ورزشکار از استان‌های مختلف از ۳۰ مهرماه در همدان آغاز می‌شود.

کیوان هنری در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز رقابت‌های المپیاد استعدادهای برتر کشور در رده پسران خبر داد و اظهار کرد: این رقابت‌ها از روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه به مدت دو روز در زمین چمن دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: بیش از ۱۶۰ کماندار نوجوان از استان‌های مختلف کشور در این رویداد ملی شرکت خواهند کرد و آئین افتتاح رسمی آن ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه با حضور مسئولان ورزشی استان برگزار می‌شود.

هنری با اشاره به رویکرد آموزشی و استعدادیابی این المپیاد اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این رقابت‌ها، شناسایی استعدادهای برتر و هدفمند کردن فرآیند پرورش قهرمانان آینده تیراندازی با کمان در کشور است.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان یادآور شد: در هفته گذشته نیز همدان میزبان مرحله دختران این رقابت‌ها بود که با حضور ۱۲۸ ورزشکار از ۲۸ استان برگزار شد و بازخوردهای بسیار مثبتی از لحاظ سطح کیفی و فنی دریافت شد.

