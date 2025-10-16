هفتمین المپیاد تیراندازی با کمان کشور در همدان آغاز شد

مریم صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات المپیاد تیراندازی با کمان در همدان اظهار کرد: مسابقات هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور از صبح امروز در مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی همدان آغاز شده و امروز میزبان ورزشکاران دختر در رشته‌های ریکرو و کامپوند هستیم.

وی افزود: از ۲۷ استان کشور ۱۵۰ ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها حضور یافته‌اند و خدا را شکر سطح مسابقات بسیار مطلوب و از نظر فنی و کیفی در سطح عالی برگزار می‌شود.

صادقی با اشاره به اهمیت این رویداد برای کشف استعدادهای آینده تیراندازی با کمان کشور عنوان کرد: هدف فدراسیون از برگزاری این رقابت‌ها، شناسایی ورزشکاران مستعد و تربیت قهرمانان آینده این رشته است تا در آینده بتوانند در میادین بین‌المللی برای کشور افتخارآفرینی کنند.

نایب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان تصریح کرد: پس از پایان مسابقات، افراد برگزیده توسط مربیان فنی انتخاب و به اردوهای استعدادیابی و سپس تیم ملی دعوت خواهند شد؛ مشابه سال‌های گذشته که شماری از نوجوانان منتخب در رقابت‌های سربستان شرکت کردند، امسال نیز به امید خدا این روند ادامه خواهد داشت.

وی درباره وضعیت تیراندازی با کمان بانوان در کشور نیز گفت: خوشبختانه با حمایت و مدیریت ریاست فدراسیون و کمک‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، وضعیت این رشته در بین بانوان کشور مطلوب است و آینده روشنی برای توسعه تیراندازی با کمان بانوان پیش‌بینی می‌شود.

صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بتوانیم شاهد رشد روزافزون این رشته در سطح کشور و حضور پررنگ‌تر بانوان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی باشیم.