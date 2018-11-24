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۳ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

علی رهبری دوباره به آنتالیا رفت

علی رهبری دوباره به آنتالیا رفت

رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران در ادامه همکاری های خود با ارکستر سمفونیک دولتی آنتالیا هفتمین فصل همکاری خود را با این مجموعه موسیقایی آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رهبری مدیر هنری سابق ارکسترهای شهرهای بروکسل، پراگ، زاگرب، مالاگا، و تهران برای هفتمین فصل هنری به همکاری خود با ارکستر سمفونیک دولتی آنتالیا ادامه می دهد .

این هنرمند پس از ضبط پویم سمفنی بیروت در وین و کنسرت با ارکستر سمفونیک دولتی ازمیر در آبان ماه، روز جمعه ۲۳ آذر ماه بنا به دعوت بنیاد هنری و فرهنگی آنتالیا با ارکستر سمفونیک دولتی این شهر آثاری از بتهوون، موسورسکی و راول را در سالن اسپندوس روی صحنه می برد.  

سولیست این کنسرت واتیسلاو فانسوواتس پیانیست و ساکسیفونیست اسلواکی است که در این کنسرت سولیستی هر دو ساز پیانو و ساکسیفون را به عهده دارد.

کد مطلب 4466719
علیرضا سعیدی

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