علی رهبری دوباره به آنتالیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رهبری مدیر هنری سابق ارکسترهای شهرهای بروکسل، پراگ، زاگرب، مالاگا، و تهران برای هفتمین فصل هنری به همکاری خود با ارکستر سمفونیک دولتی آنتالیا ادامه می دهد .

این هنرمند پس از ضبط پویم سمفنی بیروت در وین و کنسرت با ارکستر سمفونیک دولتی ازمیر در آبان ماه، روز جمعه ۲۳ آذر ماه بنا به دعوت بنیاد هنری و فرهنگی آنتالیا با ارکستر سمفونیک دولتی این شهر آثاری از بتهوون، موسورسکی و راول را در سالن اسپندوس روی صحنه می برد.

سولیست این کنسرت واتیسلاو فانسوواتس پیانیست و ساکسیفونیست اسلواکی است که در این کنسرت سولیستی هر دو ساز پیانو و ساکسیفون را به عهده دارد.