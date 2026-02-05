بهره برداری از سرمایه گذاری ۸ میلیون یورویی برای تصفیه پساب مس سرچشمه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک، صبح پنجشنبه در سفر به شهرستان رفسنجان کارخانه تصفیه پساب اسید مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم زیست‌ محیطی صنعت مس کشور را افتتاح کرد.

عملیات اجرایی این پروژه از تاریخ ۲۳ شهریور سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۴ به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

هدف اصلی از اجرای این طرح، جلوگیری از آلایندگی‌های زیست‌محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل پساب‌های اسیدی به آب صنعتی قابل استفاده عنوان شده است.

کارخانه تصفیه پساب اسید مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به‌عنوان الگویی نوین و پیشرو در مدیریت و تصفیه پساب‌های صنعتی کارخانجات اسیدی، نمادی از تعهد صنعت مس کشور به مسئولیت‌ پذیری زیست‌محیطی و ارتقای استانداردهای صنعتی به شمار می‌آید.

ظرفیت این کارخانه تصفیه ۶۰ متر مکعب پساب اسیدی در ساعت است که در فرآیند تولید، روزانه ۵۶ متر مکعب آب صنعتی و همچنین ۴۴۰ تن گچ تمیز قابل فروش تولید می‌کند.

برای اجرای این پروژه، بالغ بر ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته که معادل ۸ میلیون یورو برآورد شده است.