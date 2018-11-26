سوخو ۲۵ یا تانک هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بار دیگر روابط میان روسیه و اوکراین پرتنش شده و در این میان حمایت کشورهای غربی از کی یف و مداخله آنها در تحولات اورآسیا، مسکو را برآن داشته تا قدرت نظامی خود را به نمایش بگذارد.

بر اساس اطلاعاتی که در خصوص سوخو-۲۵ وجود دارد. این جنگنده برای انهدام دقیق اهداف زمینی در تمامی شرایط آب‌وهوایی شبانه‌روز و به‌طور خاص انهدام خودروهای زرهی دشمن، وسایل ارتباطی، سنگرهای آتش، واحدهای فرماندهی و نظارت، جاده‌ها، خطوط آهن، و بالگردهای نظامی دشمن طراحی شده‌است.

سوخو-۲۵ از نظر توانایی‌های جنگی، قدرت ضربتی، مقاومت و اثرگذاری کاملاً قابل مقایسه با همتای آمریکایی خود آ-۱۰ تاندربولت است. ساختار کلی، تجهیزات الکترونیکی و به ویژه توانایی استفاده از طیف وسیعی از مهمات و امکان فعالیت در خطیرترین شرایط، سوخو-۲۵ را هواپیمایی ایده‌آل برای پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای زمینی ساخته‌است.