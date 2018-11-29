علی آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیاره زهره یکی از دو سیاره درونی منظومه شمسی است که درونی بودن آن موجب می شود فقط در اطراف خورشید دیده شود.

کارشناس نجوم با بیان اینکه سیاره زهره دارای چرخه هلال چشمگیر مانند ماه است، افزود: یعنی اگر با تلسکوپی مناسب سیاره زهره را چندین هفته زیر نظر بگیریم می بینیم که گاهی هلالی نسبتا باریک است و گاهی نزدیک به حالت بدر.

وی ادامه داد: همین وجود اهله برای سیاره زهره موجب می شود که درخشندگی آن متغیر باشد و بسته به بزرگی و کوچکی هلال و دور و نزدیک بودن به زمین و خورشید باشد.

آزادگان با بیان اینکه به همین دلیل درخشنگی سیاره زهره کم و زیاد می شود، بیان کرد: این سیاره فردا نهم آذرماه در ساعت ۰۵:۴۶ صبح قابل رویت بوده و به حداکثر درخشندگی قرار می گیرد.

به گفته این کارشناس نجوم، این سیاره با قدر ۴.۷- می درخشد و از آنجایی که خورشید ساعت ۰۷:۲۴ طلوع خواهد کرد فرصت بسیار مناسبی برای مشاهده و عکاسی از زهره خواهد بود.

وی گفت: همچنین در فاصله ۵.۵ درجه از زهره ستاره سماک اعزل با قدر ۱ می ­درخشد.