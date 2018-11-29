برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر موسوی «فرمانده کل ارتش» در دیدار جمعی از بانیان و دست اندرکاران برپایی موکب های ارتش جمهوری اسلامی ایران در همایش بزرگ اربعین حسینی امسال، ضمن تبیین و تشریح اهداف و آثار مهم راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی، بر لزوم حضور تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در این حرکت عظیم تاکید کرد.

وی افزود: تاثیرات روحی و معنوی این حرکت عظیم معنوی، در همبستگی و یکدلی تمامی مسلمین جهان نکته مهمی است و ان‌شاءالله تا نابودی کامل رژیم نامشروع صهیونیستی هر سال باشکوه تر و باعظمت تر از سال قبل برگزار خواهد شد.

فرمانده کل ارتش در ادامه این دیدار از نقش مهم و بسترساز دست اندرکاران و خیرین همایش باشکوه اربعین حسینی در آماده سازی و هدایت مطلوب این همایش عظیم و دشمن شکن که زمینه ساز ظهور حضرت بقیه الله الاعظم (عج) است، تقدیر و تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز ان‌شاء الله همچون گذشته در کنار سایر ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه، در راستای تسهیل روند شرکت و حضور زائران در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی مشارکت و همکاری خواهد داشت.