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۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

فرمانده کل ارتش مطرح کرد؛

برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی

برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی

فرمانده کل ارتش گفت: ان‌شاءالله تا نابودی کامل رژیم نامشروع صهیونیستی هر سال همایش بزرگ اربعین حسینی باشکوه تر از سال قبل برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر موسوی «فرمانده کل ارتش» در دیدار جمعی از بانیان و دست اندرکاران برپایی موکب های ارتش جمهوری اسلامی ایران در همایش بزرگ اربعین حسینی امسال، ضمن تبیین و تشریح اهداف و آثار مهم راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی، بر لزوم حضور تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در این حرکت عظیم تاکید کرد.

 وی افزود: تاثیرات روحی و معنوی این حرکت عظیم معنوی، در همبستگی و یکدلی تمامی مسلمین جهان نکته مهمی است و ان‌شاءالله تا نابودی کامل رژیم نامشروع صهیونیستی هر سال باشکوه تر و باعظمت تر از سال قبل برگزار خواهد شد.

فرمانده کل ارتش در ادامه این دیدار از نقش مهم و بسترساز دست اندرکاران و خیرین همایش باشکوه اربعین حسینی در آماده سازی و هدایت مطلوب این همایش عظیم و دشمن شکن که زمینه ساز ظهور حضرت بقیه الله الاعظم (عج)  است، تقدیر و تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز ان‌شاء الله همچون گذشته در کنار سایر ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه، در راستای تسهیل روند شرکت و حضور زائران در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی مشارکت و همکاری خواهد داشت.

کد مطلب 4471428
محمد مهدی ملکی

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