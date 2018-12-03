دستور رهبر انقلاب به نیروی دریایی ارتش برای دریانوردی اقیانوسی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در همایش تشریح دستاوردهای نداجا که صبح امروز(دوشنبه) در دانشگاه ستاد و فرماندهی ارتش برگزار شد اظهار داشت: ۸۰ درصد مردم دنیا در کنار دریا زندگی می‌کنند و بیش از ۹۰ درصد تجارت جهان از طریق دریا صورت می‌گیرد، این‌ها اهمیت بالای دریا و توان و دانش دریایی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه دریا فرصتی برای تولید ثروت و توسعه پایدار است افزود: مقام معظم رهبری فرمودند نفس حضور در دریا قدرت است پس اگر می‌خواهیم در دریا حضور داشته باشیم نیازمند دانش، فناوری، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای هستیم و داشتن اینها یعنی قدرت.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ناوگان نظامی بخشی از قدرت دریایی کشورهاست به همین دلیل اگر می‌خواهیم ناوگان قدرتمندی و دیپلماسی دفاعی فعالی داشته باشیم باید ملت ما زندگی خود را با دریا پیوند بزنند. تمدن دریایی نیز به این معنی است که دریا مهمترین درگاه ارتباطی یک ملت با جهان باشد.

دریادار خانزادی سواحل اقیانوسی ایران در مکران را به دلیل داشتن موقعیت مناسب، کیفیت ساحل و وسعت دریا بسیار مناسب و ویژه دانست و گفت: اگر به دنبال احیای تمدن دریایی هستیم باید به قابلیت‌های سواحل مکران توجه ویژه داشته باشیم.

وی افزود: امروز با تدابیر مقام معظم رهبری شرایط به سرعت در حال تغییر است و اقدامات بسیاری خوبی در حوزه دریا صورت گرفته است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به برنامه های این نیرو برای حضور در اقیانوس اطلس گفت: صبح امروز پیش از آمدن به اینجا از دفتر فرمانده معظم کل قوا با من تماس گرفتند و گفتند حضرت آقا فرمودند نیروی دریایی هر زمان برای دریانوردی اقیانوسی آمادگی لازم را داشت این اقدام را انجام دهد.

وی در ادامه به اقدامات نداجا در تامین امنیت کشتی های تجاری و امنیت دریانوردی اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی ارتش در سالها گذشته با اعزام ۵۸ ناوگروه، اقدامات بسیار موثری در مقابله با دزدان دریایی و تامین امنیت کشتی های تجاری و امنیت دریانوردی داشته است.

امیر خانزادی در ادامه با تاکید بر اهمیت دیپلماسی فعال دفاعی، تصریح کرد: اگر یک دیپلماسی فعال سیاسی و دفاعی داشته باشیم می‌توانیم راهبرد دشمنان در تحریم‌های غیر نظامی را با شکست روبرو کنیم. گسترش دیپلماسی سیاسی و دفاعی می‌تواند موجب گسترش همکاری کشورها و درنتیجه رشد و توسعه پایدار شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از کاربردهای دیپلماسی فعال دفاعی افزایش توان بازدارندگی و پیشگیری از جنگ‌های احتمالی است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بازدارندگی دفاعی را به بهترین شکل در این سال‌ها نشان می‌دهد. یکی از عوامل بازدارندگی دفاعی قدرت و توان دریایی است که ایران به برکت انقلاب اسلامی به این توان دست یافته است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: یکی از اقدامات دشمنان برای مقابله با کشورها زمینه سازی و همراهی سایر کشورها با خود است، آنها به وسیله رسانه‌ها سعی بر همراهی افکار عمومی می‌کنند. دیپلماسی فعال دفاعی می‌تواند بسیاری از اقدامات روانی و جوسازی‌های دشمن را به شکست بکشاند.

امیر خانزادی در پایان با اشاره به ریاست دوساله نیروی دریایی ارتش بر اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند گفت: بنا داریم در ۶ ماه ابتدایی سال آینده یک رزمایش مشترک امداد و نجات دریایی با همکاری سایر کشورها برگزار کنیم.