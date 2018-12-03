به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در مراسم امضای قرارداد خرید تجهیزات فرودگاهی از شرکت‌های دانش بنیان داخلی و بومی سازی سامانه های ناوبری هوایی، گفت: پس از انقلاب تعداد زیادی نیروی متخصص در صنعت هوافضا تربیت کرده ایم که باید این نیروها به این صنعت تزریق شوند.

وی ادامه داد: همه ما باید ریسک جذب فارغ التحصیلان را بر اساس نیاز صنعت هوانوردی و تولید تجهیزات صنعت هوافضا بپذیریم؛ البته این راه باز شده و شرکت فرودگاهها، فرهنگ ریسک پذیری استفاده از تولیدات دانش بنیان داخلی را پذیرفته است.

ستاری با بیان اینکه در طول سالهای گذشته، در بخش هوانوردی نظامی اتفاقات خوبی افتاده و محصولات دانش بنیان بخش خصوصی، امتحان خود را پس داده است، گفت: قراردادهای تکنولوژیک هوانوردی دوطرفه است؛ از یک سو باید بخش های دولتی هوانوردی، مانند شرکت فرودگاه ها ریسک استفاده از این محصولات را بپذیرند و از سوی دیگر نیز، شرکت های طرف قرارداد باید مسئولیت‌پذیر باشند و از این پس، دیگر نباید ضمانتنامه اجرای این قراردادها، نامه روسای دانشگاه ها باشد؛چراکه این روش غلطی است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه نباید با شخصیت دانشگاهی خودمان با شرکت ها قرارداد ببندیم، تاکید کرد: شرکت‌های دانش بنیان باید ریسک قراردادها را بپذیرند و مسئولیت پذیر باشند؛ به همین دلیل تاکید داریم که قراردادها با شرکت‌های دانش بنیان باید در قالب شرکت باشد نه دانشگاه، ضمن اینکه شرکت مذکور نیز باید خسارت بدهد.

ستاری افزود: دانشگاه ها از یک سو غر می زنند که صنعت به ما سفارش نمی دهد، از طرف مقابل هم بخش صنعت به قراردادهایی اشاره می کند که معلوم نیست چه کسی پاسخگوی خسارات آنها است؛ به همین دلیل ما در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آمادگی داریم تا این ریسک ها را بپذیریم و بخش صنعت وارد قراردادهای این چنینی بشود.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: ما پیش از انقلاب هواپیمای پیشرفته داشتیم؛ اما هیچ دانش و نیروی متخصص در زمینه هوانوردی نداشتیم و نمی توانستیم به هواپیماها دست بزنیم؛ اما الان هم در زمان تولید هواپیما و هم تعمیرات و قطعات، نیروهای متخصص داریم.

ستاری تاکید کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آمادگی دارد تا تمام ریسک های مالی و حقوقی قراردادهای شرکت های دانش بنیان با صنعت هوانوردی را بپذیرد.