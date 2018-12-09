«پالتوشتری» به ساخت موسیقی رسید/ پر کردن فرم حضور در فجر ملی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «پالتوشتری» به نویسندگی و کارگردانی مهدی علی میرزایی به مرحله ساخت موسیقی رسید و این روزها مسعود سخاوت دوست، مشغول انجام این مرحله از فیلم است.

«پالتوشتری» یک فیلم کمدی درباره پیچیدگی‌های رفاقت و رقابت است.

به گفته مهدی علی میرزایی، برای این فیلم فرم حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر را پر کرده و یک نسخه بدون موسیقی را به دبیرخانه ارسال کرده‌اند از همین رو در صورت انتخاب برای حضور در جشنواره، فیلم را برای اکران آماده می‌کنند.

سام درخشانی، بانیپال شومون، بهاره کیان افشار، لیندا کیانی، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاده، پریوش نظریه، علیرضا مهران، طوفان مهردادیان، رضا شیخ انصاری بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

سایر عوامل این پروژه سینمایی عبارتند از تهیه کننده: مجید شیخ انصاری، نویسنده فیلمنامه و کارگردان: مهدی علی میرزایی، مدیر تولید: سجاد رحیمی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: حامد مختاری، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، صدابردار: مسیح سراج، طراح صحنه و لباس: حسین پیام سوری، طراح گریم: عباس عباسی، تدوین: محمد نجاریان، منشی صحنه: زهرا تحقیقی، عکاس: افرا شهباززاده، مدیر تدارکات: محمد ابراهیمی.