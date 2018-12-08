روند ذوب شدن یخ های گرینلند رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کامون دریمز، گریناند نام یک ناحیه خودگردان از دانمارک است که در آب های اقیانوس منجمدشمالی واقع است و ۵۶ هزار نفر در آن زندگی می کنند. جمعیت این منطقه را ترکیبی از اسکیموها و مهاجران دانمارکی تشکیل می دهند.

به‌جز چند نقطه محدود که محل سکونت اهالی گروئنلند است، سایر مناطق این جزیره یخ‌زده و بطور کلی خالی از سکنه است. این سرزمین از نظر جغرافیایی در محیط قاره آمریکای شمالی واقع شده‌است اما از نظر سیاسی و فرهنگی با اروپا به ویژه کشورهای نروژ و دانمارک مراوده بیشتری دارد.

پژوهش تازه ای که نتایج آن در نشریه نیچر به چاپ رسیده، حاکیست ذوب شدن سریع یخ های گرینلند به بالا آمدن آب دریاهای مجاور می انجامد که این مساله هم نگرانی های تازه تری ایجاد کرده است.

محققان دانشگاهی آمریکایی Rowan که این بررسی را انجام داده اند، می گویند بررسی هسته های یخ های قطبی این مناطق ثابت کرده که سرعت ذوب شدن آنها هرگز در ۳۵۰ سال اخیر به این اندازه سریع نبوده و می توان با اطمینان بسیار بالایی گفت این روند طی ۷ و حتی ۸ هزار سال گذشته استثنایی بوده است.

سرعت ذوب شدن این یخ ها در ۲۰ سال اخیر ۵۰ درصد افزایش یافته و می توان انتظار داشت این روند به زودی زندگی در نوار ساحلی گرینلند را ناممکن کند. به گفته محققان آبی که با ذوب شدن این یخ ها تولید می شود معادل با آبی است که در ۲۴۰ میلیون استخر استاندارد شنای المپیک ریخته شود.