روند گرمایش فعلی اکثر جانداران کره زمین را نابود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کامون دریمز، نتایج این بررسی که در نشریه ساینس منتشر شده و توسط پژوهشگرانی در دانشگاه های واشنگتن و استنفورد صورت گرفته حاکیست کاهش شدید تنوع زیستی در جهان در صورت گرم شدن فزاینده کره زمین قطعی است و این روند شباهت زیادی با رویداد موسوم به مرگ بزرگ دارد که به علت انفجارهای گسترده آتشفشانی و انتشار بی سابقه گازهای گلخانه ای در جو کره زمین رخ داد و منجر به از بین رفتن ۹۶ درصد از حیات دریایی و ۷۰ درصد از حیات گونه های مختلف بر روی سطح کره خاکی شد.

محققان می گویند روند فعلی انتشار گازهای گلخانه ای در جو کره زمین مشابه تحولاتی است که میلیون ها سال قبل رخ داده و اگر انسان ها فکری برای تغییر این شرایط نکنند از دست رفتن اکثر گونه های گیاهی و جانوری کره زمین قطعی است.

البته این پژوهشگران می گویند هنوز فرصت کافی برای جبران خطاهای گذشته وجود دارد، اما در صورت تداوم بی توجهی با افزایش گرمای دریاها واقیانوس ها، از بین رفتن شدید اکسیژن موجود در آب ها و سخت تر شدن تنفس بر روی زمین تحولات هولناک ۲۵۲ میلیون سال قبل تکرار می شود.

محققان برای شبیه سازی تحولات گذشته و شرایط امروز از یک ابررایانه استفاده کرده اند که تاثیرات انتشار گازهای گلخانه ای را با اثرات انتشار گازهای آتشفشانی در گذشته مقایسه کرده است.