مخالفت انصارالله با پیشنهاد مشروط دولت مستعفی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد عبدالسلام» رئیس هیأت مذاکره کننده انصارالله یمن در مذاکرات صلح سوئد تاکید کرد: بازگشایی فرودگاه صنعاء باید بر اساس قوانین بین المللی صورت پذیرد و ما هیچ گونه بازرسی هواپیماها را نمی پذیریم.

عبدالسلام تاکید کرد: بندر الحدیده باید از اقدامات نظامی دور باشد. انصارالله پیشنهاد یک دوره انتقالی در یمن به مدت ۲ الی ۳ سال را می دهد که در جریان آن سلاح ها به حکومت داده شده و شرایط برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آماده شود.

عبدالسلام همچنین در گفتگو با شبکه المسیره گفت: هیأت دولت مستعفی جدیتی از خود در جریان مذاکرات سوئد نشان نداده است. آنها مستقل نیستند و از خارج هدایت می شوند. یک دست ما برای صلح دراز شده و دست دیگر ما برروی ماشه برای مبارزه با متجاوزان است.

وی در خصوص روز دوم مذاکرات سوئد گفت: ما در خصوص مسائل انسانی و بازگشایی فرودگاه صنعاء و دور کردن اقتصاد از درگیری ها گفتگو کردیم. مسأله تبادل اسیران مطرح شد و منتظر اعلام اسامی این اسیران از سوی طرف مقابل هستیم. افزایش حملات ائتلاف سعودی علیه یمن بیانگر عدم جدیت آنها برای حل بحران است.

تیم اعزامی دولت «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن به مذاکرات سوئد پیشنهاد داد که فرودگاه بین المللی صنعاء به فرودگاهی داخلی تبدیل شود.

این تیم پیشنهاد داده بود که فرودگاه صنعاء به شرط بازرسی هواپیماهای (ورودی یا خروجی از این فرودگاه) در فرودگاه عدن یا سیئون بازگشایی شود.

محافل نزدیک به تیم دولت دست نشانده عربستان در یمن با تکرار شروط خود گفتند که اجازه تغییر اولویت های مذاکرات را نخواهند داد و هدف آنها از حضور در سوئد تنها بحث درباره اقداماتی برای اعتماد سازی است.

این محافل افزودند که راه حل در خروج ارتش و کمیته های مردمی یمن از شهر الحدیده و تحویل این شهر و بندر آن به طرفی که آن را دولت مشروع و قانونی یمن خواندند، است.

سومین دور مذاکرات یمن به میزبانی سوئد به تازگی شروع شده و قرار است طرف‌های یمنی طی یک هفته مذاکره کرده و به درگیری‌ها پایان دهند.