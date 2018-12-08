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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

سوسیال دموکرات های اروپا کاندیدای انتخاباتی خود را معرفی کردند

سوسیال دموکرات های اروپا کاندیدای انتخاباتی خود را معرفی کردند

سوسیال دموکرات های اروپا یک هلندی را به عنوان کاندیدای این حزب در انتخابات آتی پارلمان اروپا معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سوسیال دموکرات های اروپا قرار است امروز «فرانس تیمرمنز» را به عنوان کاندیدای مورد نظر خود برای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۹ اروپا معرفی کنند. 

وی پیشتر عهده دار پست وزیر خارجه در کابینه هلند و اولین معاون «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا بوده است. 

«تیمرمنز» در حالی به عنوان کاندیدای سوسیال دموکرات های اروپا انتخاب می شود که برنامه های ویژه ای را برای ایفای نقش بیشتر مردم اروپا در تصمیم گیری های کلان ارائه داده است. 

گفتنی است کاندیدای سوسیال دموکرات ها در انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی «مارتین شولتز» از آلمان بود. وی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ میلادی ریاست پارلمان اروپا را بر عهده داشت.

انتخابات پارلمانی ۲۰۱۹ اروپا قرار است در ماه می برگزار شود.

کد مطلب 4478986
شقایق لامع زاده

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