به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی در خصوص بومی سازی دانش هوافضا در کشور، بیان کرد: توسعه دانش هوافضا برای رفع نیازهای داخلی کشور صورت گرفته که این پیشرفت‌ها با توجه به تحریم‌ها و بر پایه توانمندی دانشمندان کشور به نتیجه رسیده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: برای هوا و فضا یک سند توسعه فناوری جامع تعریف شده است که به کمک آن به فناوری هوافضا دست پیدا می کنیم. اما هزینه‌ها در این بخش بسیار زیاد است و باید بخش خصوصی و دولتی به این حوزه توجه بیشتری کنند.

به گفته منطقی، استفاده از توانمندی شرکت های دانش بنیان در حوزه هوافضا یک ضرورت است و به دنبال جذب این توانایی و تخصص هستیم.