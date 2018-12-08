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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۹

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی مطرح کرد:

بومی‌سازی دانش هوافضا برای رفع نیازهای کشور 

بومی‌سازی دانش هوافضا برای رفع نیازهای کشور 

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی گفت: یکی از نیازهای کشور در حوزه هوافضا، بومی سازی دانش این حوزه است که به کمک متخصصان داخلی به این مهم دست می یابیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی در خصوص بومی سازی دانش هوافضا در کشور، بیان کرد: توسعه دانش هوافضا برای رفع نیازهای داخلی کشور صورت گرفته که این پیشرفت‌ها با توجه به تحریم‌ها و بر پایه توانمندی دانشمندان کشور به نتیجه رسیده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: برای هوا و فضا یک سند توسعه فناوری جامع تعریف شده است که به کمک آن به فناوری هوافضا دست پیدا می کنیم. اما هزینه‌ها در این بخش بسیار زیاد است و باید بخش خصوصی و دولتی به این حوزه توجه بیشتری کنند.

به گفته منطقی، استفاده از توانمندی شرکت های دانش بنیان در حوزه هوافضا یک ضرورت است و به دنبال جذب این توانایی و تخصص هستیم.

کد مطلب 4479118

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