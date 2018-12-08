به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام رسمی ایران خودرو برای افزایش قیمت برخی محصولات خود از جمله وانت آریسان، قیمت چهار محصول پژو پارس اتوماتیک ۸۳ میلیون تومان، S۳۰ اتوماتیک ۱۴۱ میلیون تومان، رنو تندر ۹۰ پیکاپ ۷۷ میلیون تومان و وانت آریسان دو گانه سوز ۳۶ میلیون تومان مشخص شده است. با این اقدام ایران‌خودرو، عملا افزایش قیمت خودرو به صورت رسمی در بازار کلید خورد.

این در حالی است که زمزمه‌هایی طی روزهای گذشته مبنی بر افزایش قیمت خودرو با فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار آزاد به گوش می‌رسد که البته هنوز هیچ تائید یا تکذیبی بر آن گذاشته نشده و کار به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان احاله داده شده است. بر این اساس، شهاب الدین بی‌مقدار، رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش رسمی قیمت خودرو طی یکی دو روز گذشته گفت: جلسه‌ای میان خودروسازان و قطعه‌سازان با رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده و بر این اساس با توجه به اینکه خودروسازان بر این باورند که سود آنها بابت تغییرات قیمت خودرو در بازار صفر است و از تغییرات قیمتی حاشیه بازار، سودی نمی‌برند، تصمیم بر این گرفته شد که برای خودروهایی که تحت قیمتگذاری شورای رقابت به شمار نمی‌روند، خودروسازان بر اساس سنجه بازار اقدام کرده و نرخ را تعیین کنند؛ بر این اساس تغییرات قیمت ۴ محصول ایران‌خودرو نیز در این جهت انجام شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبات شورای رقابت، خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان عملا از شمول قیمتگذاری خارج بوده و قیمت آنها با توجه به شرایط بازار تعیین می‌شد؛ بر این اساس، قرار شد تا نرخ این خودروها با در نظر گرفتن ضوابط مربوطه و نظارت‌هایی که از سوی دستگاههای ذیربط انجام می‌شود، در بازار افزایش یابد.

بی‌مقدار گفت: بر اساس تصمیماتی که در این جلسه لحاظ شد، قرار بر این است که در مورد خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان نیز، کارگروه تنظیم بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به یک تصمیم مشترک برسند و قیمت این خودروها را به صورت رسمی تغییر دهند. البته پیشنهادات مطرح شده در آن جلسه این بود که خودروسازان تمهیداتی بیاندیشند که خودرو به خریداران واقعی اختصاص یافته و پول آن به صورت اقساطی از مردم دریافت شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، دست دلالان قطع خواهد شد.

وی به اشتغال ۵۵۰ هزار نفری در صنعت قطعه‌سازی اشاره و خاطرنشان کرد: هم رئیس مجلس و هم نمایندگان و اعضای کمیسیون حمایت از تولید داخلی، تاکید دارند که مجموعه تصمیمات خودروسازان به نفع خریداران واقعی و مصرف‌کنندگان خودرو باشد، تا دست دلالان هم قطع شود؛ همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد تا ابتدا خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نبودند، اصلاح قیمت داده شوند و در مرحله بعد، خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان با مکانیزم تعیین شده که از سوی کارگروه کنترل بازار و سازمان حمایت اعلام خواهد شد، قیمتگذاری شوند.

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تا اگر خودروسازان اقدام به پیش‌فروش خودرو کردند، ۶۰ درصد مبلغ حاصل را به قطعه سازان اختصاص دهند تا تولید و توزیع قطعات یدکی خودرو با مشکل مواجه نشود. اما خودروسازان نیز باید به تعهدات قبلی خود عمل کنند و هر چه سریعتر آنها را مطابق با قراردادهای منعقد شده، عملیاتی نمایند.

وی اظهار داشت: آن دسته از خودروهایی که با نرخ قطعی به فروش رسیده‌اند، حق افزایش قیمت ندارند و آن دسته از خودروهایی که پیش‌فروش شده‌اند، با قیمت روز به مشتریان تحویل داده خواهند شد.