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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۲

مدیر کل میراث فرهنگی کهگیلویه و ویراحمد:

۳۳ اثر میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد ثبت ملی می شود

۳۳ اثر میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد ثبت ملی می شود

یاسوج- مدیر کل میراث فرهنگی کهگیلویه و ویراحمد گفت: ۳۳ اثر میراث فرهنگی استان ثبت ملی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد پنج اثر مربوط به آثار طبیعی استان است که این آثار شامل غار ده شیخ در شهرستان دنا، چشمه بلقیس در چرام، چشمه کورسا و غاز نزل در چرام و درختد سدر مقدس در شهرستان کهگیلویه است.

وی بیان داشت: همچنین هشت اثر و بنای تاریخی نیز همچون قلعه آذرخش، امامزاده محمود، بنای مدرسه علمیه سادات در شهرستان چرام، پل چم چیت و خانه آقای مدرسی، بنای قبرستان سمغان و قلعه راک در شهرستان کهگیلویه و قلعه سرخونی در شهرستان بهمئی نیز ثبت ملی می شوند.

باقری افزود: فهرست پنج اثر منقول در گورستان ده پایین در سادات محمودی و میراث معنوی استان نیز شامل، فهرست غذاهای محلی و عروسکی لیلی و تخته نیز به سازمان میراث فرهنگی کشور برای ثبت ملی شدن ارسال شده است.

کد مطلب 4479354

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