https://mehrnews.com/x3cHc4 ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ کد مطلب 6903318 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ تجمع مردم یاسوچ در صد و پنجاه و یکمین شب حماسه و اقتدار یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و یکمین شب حماسه و اقتدار برگزار شد. دریافت 156 MB کد مطلب 6903318 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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