اولین واکنش مقتدا صدر به حمله عربستان و آمریکا به عراق 

به گزارش خبرگزاری مهر، مقتدی صدر رئیس جریان صدر عراق با صدور بیانیه‌ای نسبت به تجاوز آمریکایی- سعودی به خاک عراق واکنش نشان داد.

صدر در این بیانیه بدون نام بردن از طرف‌های متجاوز به عراق، این حملات را محکوم کرده و در عین حال گفت که اقدامات گروه‌های شبه‌نظامی که عراق را به جنگی بی‌حاصل می‌کشاند، را محکوم می‌کند.

صدر با درخواست از دولت عراق برای استقرار امنیت در این کشور گفت که دولت باید حاکمیت ملی را اعمال نماید و برای حفظ سلامت مردم عراق و مقدسات آن، تلاش جدی انجام دهد و از کشیده شدن به اختلافات فرقه‌ای منفور پرهیز کند.

این بیانیه، عربستان سعودی را که در این تجاوز نقش مستقیم داشته است، «برادر» توصیف کرده و از گروه‌های مقاومت عراق خواسته است که بهانه‌ای به دست «برادران در کشورهای حوزه خلیج فارس» برای هدف قرار دادن سرزمین مقدس عراق ندهند!

مقتدی صدر افزود: همه باید با روحیه برادری و صلح رفتار کنند و نباید فریب نقشه‌های دشمن صهیونیستی-آمریکایی برای کشاندن برادران به جنگ و درگیری را بخورند.

وی ادامه داد که عراق و مردمش نیازمند صلح هستند و جنگ باید متوقف شود؛ چرا که جنگ تمام توانمندی‌ها و کرامت عراق را شدید به تحلیل برده است.

سازمان حشد الشعبی اعلام کرد که تعداد شهدای تجاوز وحشیانه آمریکا و عربستان سعودی علیه مقرهای این نیروها به ۲۰ تن افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، تعداد زخمی ها نیز در حملات مذکور به ۳۲ تن رسیده است.

بامداد امروز متجاوزان آمریکایی - سعودی ، پایگاه‌های حشد شعبی در استان‌های کربلا و نینوی و موصل را هدف حملات هوایی قرار دادند.

منابع عراقی افزودند که پایگاه‌های مقاومت در شهر «آمرلی» در استان صلاح‌الدین و شهر «الدبس» در استان کرکوک در شمال عراق نیز هدف حملات سعودی-آمریکایی قرار گرفتند.