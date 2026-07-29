به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در نشست بررسی وضعیت واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ که با محوریت کارخانه «فردا موتورز» بروجرد برگزار شد، با اشاره به پیگیری‌های مستمر انجام‌شده از زمان حمله رژیم صهیونیستی به این واحد تولیدی، اظهار کرد: از نخستین ساعات وقوع این حادثه، حفظ اشتغال کارگران، حمایت از بنگاه اقتصادی و پیگیری مشکلات این واحد در دستور کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه احیای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تنها با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، مدیران واحدهای تولیدی و نهادهای حمایتی هستیم تا روند بازگشت این بنگاه‌ها به چرخه تولید با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، ادامه داد: صیانت از امنیت شغلی کارگران و حمایت از کارفرمایانی که در شرایط دشوار اقتصادی برای حفظ تولید تلاش می‌کنند، دو مأموریت مکمل هستند و باید هم‌زمان موردتوجه قرار گیرند؛ چراکه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، ضامن حفظ اشتغال و پایداری اقتصاد استان است.

توصیفیان با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت برای واحدهای آسیب‌دیده، تصریح کرد: پیگیری مطالبات کارگران، حمایت از کارفرمایان برای راه‌اندازی مجدد خطوط تولید، فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت این واحدها و جلوگیری از کاهش فرصت‌های شغلی، از مهم‌ترین محورهای پیگیری این اداره کل است.

وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به ایثارگران و خانواده‌های آنها تأکید کرد و گفت: صیانت از حقوق ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان و حمایت از اشتغال این عزیزان، بخشی از مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی دستگاه‌های اجرایی است و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه تولید و اشتغال مهم‌ترین پشتوانه اقتدار اقتصادی کشور در شرایط امروز است، اظهار کرد: امیدواریم با تداوم حمایت‌های دولت، همراهی مدیران واحدهای تولیدی و تلاش کارگران، واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر به ظرفیت تولید بازگردند و کارگران تعدیل‌شده نیز دوباره در محیط کار خود مشغول فعالیت شوند.

توصیفیان، تأکید کرد: حفظ تولید، حمایت از نیروی کار و بازگرداندن آرامش به خانواده‌های کارگری، مهم‌ترین اولویت مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این مسیر تا بازگشت کامل واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید با جدیت ادامه خواهد یافت.