دروازه عاشقی خسروی؛ حماسه خدمت و میزبانی شایسته زائران اربعین

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با آغاز موج اصلی و خروشان سفرهای اربعین حسینی، مرز بین‌المللی خسروی بار دیگر به عنوان قدیمی‌ترین، آشناترین و نزدیک‌ترین گذرگاه زمینی ایران به عتبات عالیات، نقش محوری و استراتژیک خود را در میزبانی از خیل عظیم زائران و عاشقان سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ایفا می‌کند. این مرز تاریخی که در سال‌های اخیر به واسطه توجه ویژه، توسعه چشمگیر و اصولی زیرساخت‌ها، ارتقای بی‌نظیر سطح خدمات رفاهی و هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امدادی به یکی از مهم‌ترین و محبوب‌ترین مبادی خروجی زائران تبدیل شده، امسال نیز با آمادگی صددرصدی و توان مضاعف وارد عملیات بزرگ اربعین شده است؛ آمادگی بی‌نظیری که از ماه‌ها قبل با برنامه‌ریزی‌های دقیق، مستمر و اجرای طرح‌های مختلف عمرانی، خدماتی و پشتیبانی در سطح کلان شکل گرفت تا خادمان زوار بتوانند بهترین شرایط را برای این سفر معنوی مهیا سازند.

تردد روان، بی‌وقفه و ایمن زائران از نخستین روزهای آغاز سفرهای اربعین، بدون شک مهم‌ترین و بارزترین ویژگی این گذرگاه مرزی در سال جاری بوده است. برخلاف نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که معمولاً با افزایش ناگهانی حجم سفرها درباره ازدحام جمعیت و ایجاد گره‌های کور ترافیکی مطرح می‌شود، گزارش‌های میدانی و مشاهدات عینی حاکی از آن است که ورود خودروهای شخصی به پارکینگ‌ها، انتقال سریع و ایمن زائران به پایانه مرزی و انجام فرآیند خروج از کشور بدون ایجاد توقف‌های خسته‌کننده و طولانی، با مدیریتی هوشمندانه و کم‌نظیر در حال انجام است. استقرار شبانه‌روزی و منظم نیروهای خدوم راهور، استفاده از سیستم‌های مدیریت هوشمند ترافیک، ساماندهی دقیق ناوگان حمل‌ونقل عمومی و هدایت لحظه‌ای زائران به پارکینگ‌های متعدد و وسیع منطقه، موجب شده تا تمامی مسیرهای منتهی به مرز خسروی از شرایط ترافیکی کاملاً مطلوبی برخوردار باشند و آرامش خاطر مسافران را به همراه بیاورند.

در کنار مدیریت تحسین‌برانگیز تردد جاده‌ای، توسعه بنیادین زیرساخت‌های مرزی نیز سهم قابل توجهی در افزایش چشمگیر رضایت‌مندی زائران داشته است. ایجاد و تجهیز پارکینگ‌های وسیع با ظرفیت بالا، افزایش گیت‌های خروجی و ظرفیت پذیرش پایانه، بهسازی و آسفالت مسیرهای دسترسی، توسعه سایه‌بان‌های مجهز به مه‌پاش در طول مسیر پیاده‌روی، تقویت سیستم‌های سرمایشی درون سالن‌ها، تأمین پایدار آب آشامیدنی خنک، ارائه مستمر خدمات رفاهی و بهداشتی، استقرار موکب‌های مردمی با پذیرایی گرم، آمادگی کامل نیروهای امدادی، درمانی و آتش‌نشانی و همچنین تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و آنتن‌دهی مخابراتی، تنها بخشی از اقدامات جهادی است که برای میزبانی شایسته از زائران کوی دوست به ثمر نشسته است.

همزمان با این اقدامات گسترده، تمامی دستگاه‌های عضو ستاد اربعین استان کرمانشاه با استقرار میدانی و حضور پررنگ در مرز خسروی، خدمات متنوع خود را به صورت شبانه‌روزی و بدون لحظه‌ای درنگ ارائه می‌کنند. نیروهای انتظامی، مرزبانی و امنیتی نیز با اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی بر تمامی نقاط منطقه، امنیت پایدار و مثال‌زدنی مرز را به بهترین شکل ممکن تأمین کرده‌اند؛ موضوع بسیار مهمی که موجب شده زائران در فضایی آکنده از آرامش و بدون کوچک‌ترین دغدغه امنیتی، مسیر معنوی خود را به سوی کربلای معلی ادامه دهند.

مرز خسروی امروز نه تنها یک گذرگاه مهم مرزی، بلکه نمادی باشکوه از همدلی، هم‌افزایی و عشق بی‌دریغ دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدماتی و گروه‌های مردمی در مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی است. استمرار تردد روان مسافران، آمادگی کامل و بی‌نقص زیرساخت‌ها، ظرفیت بالای پذیرش و ارائه خدمات گسترده، این مرز کهن را بار دیگر به یکی از اصلی‌ترین و جذاب‌ترین گزینه‌های زائران برای سفر به کربلای معلی تبدیل کرده است؛ ظرفیت عظیمی که مسئولان امیدوارند با تداوم این مدیریت منسجم و مشارکت همیشگی مردم، زمینه سفری ایمن، ارزان، آسان و سراسر خاطره‌انگیز را برای تمامی عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم آورد.

با توجه به اوج‌گیری تردد زائران و پیش‌بینی افزایش چشمگیر جمعیت از عصر امروز (چهارشنبه) و ادامه این روند تصاعدی تا صبح جمعه، تمهیدات ویژه‌ای در پایانه‌ها و محورهای مواصلاتی مرز خسروی اندیشیده شده است.

ثبت بیش از ۳۵۶ هزار تردد در پایانه مرزی خسروی

علی سلیمی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه روند افزایشی تردد زائران اربعین از پایانه مرزی خسروی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده، طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۸۸ هزار و ۴۷ نفر از مرز بین‌المللی خسروی تردد کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۷۶ هزار و ۳۶۸ نفر از کشور خارج شده و برای زیارت عتبات عالیات راهی عراق شده‌اند، همچنین ۱۱ هزار و ۶۷۹ نفر نیز از طریق این مرز وارد کشور شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به استقبال گسترده زائران از مرز خسروی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد همچنان بخش عمده ترددها مربوط به خروج زائران از کشور است و روند اعزام زائران از این مرز با سرعت و بدون وقفه ادامه دارد.

آمادگی کامل راهداری برای مدیریت موج بازگشت

سلیمی با بیان اینکه از ابتدای محرم تاکنون، مجموع تردد ثبت‌شده از مرز خسروی به ۳۵۶ هزار و ۹۵۳ نفر رسیده است، گفت: در این مدت، ۲۸۴ هزار و ۲۹۲ نفر از کشور خارج شده و ۷۲ هزار و ۶۶۱ نفر نیز از طریق این مرز وارد ایران شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد اربعین با هماهنگی کامل در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند و با فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، تردد در پایانه مرزی خسروی به صورت روان و بدون مشکل در جریان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تأکید کرد: با توجه به افزایش روزانه حجم تردد، تمهیدات لازم برای مدیریت عبور و مرور، تسهیل خدمات‌رسانی و ارتقای رفاه زائران در مرز خسروی پیش‌بینی شده و این روند تا پایان ایام اربعین با آمادگی کامل ادامه خواهد داشت.

با توجه به روند افزایشی و استقبال پرشور زائران از مرز خسروی در سال‌های گذشته، امسال پارکینگ‌های متعددی با وسعت بالا برای تردد زائران تدارک دیده شد؛ به‌طوری‌که با وجود تردد بیش از ۳۵۶ هزار نفری از این گذرگاه مرزی، همچنان ظرفیت پارکینگ‌ها به نیمه نرسیده و منطقه آمادگی کامل برای پذیرش خودروهای شخصی زائران جدید را دارد.

ظرفیت خالی ۶۵ درصدی در پارکینگ‌های قصرشیرین

محمد شفیعی، فرماندار شهرستان قصرشیرین، در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال گسترده زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی، اظهار کرد: با وجود افزایش چشمگیر ورود زائران، تاکنون تنها ۳۵ درصد ظرفیت پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده در شهرستان قصرشیرین برای خدمت‌رسانی به زائران تکمیل شده و همچنان ظرفیت مناسبی برای پذیرش خودروها وجود دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از پارکینگ‌های نزدیک جاده برکت به دلیل استقبال بیشتر زائران تکمیل شده‌اند، افزود: این موضوع به معنای تکمیل ظرفیت پارکینگ‌های مرز خسروی نیست، چرا که در مجموع تنها حدود ۳۵ درصد از ظرفیت پارکینگ‌های آماده‌شده مورد استفاده قرار گرفته و فضای کافی برای استقرار خودروهای زائران همچنان در دسترس است.

فرماندار قصرشیرین با تأکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌های شهرستان برای میزبانی از زائران اربعین، تصریح کرد: هیچ‌گونه دغدغه‌ای در زمینه پارک خودروها وجود ندارد و تمامی تمهیدات لازم برای هدایت خودروها به پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده اندیشیده شده است.

جریان روان ترافیک در محورهای منتهی به خسروی

شفیعی همچنین با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرز خسروی، گفت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و مدیریت مناسب تردد، هیچ‌گونه گره ترافیکی در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی خسروی وجود ندارد و تردد زائران به‌صورت روان در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی و عوامل راهنمایی و رانندگی به‌صورت مستمر در مسیرهای منتهی به مرز مستقر هستند تا زائران بدون معطلی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد پایانه مرزی خسروی شوند و سفر خود را با آرامش ادامه دهند.

با توجه به میزان بالای تردد زائران از مرز خسروی، آمار مراجعه‌کنندگان به ایستگاه‌های اورژانس مستقر در این مرز، به‌ویژه «اورژانس ثارالله» در پایانه مرزی، چشمگیر بوده و کادر درمان با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند.

امدادرسانی به ۱۸۰۰ زائر بدون ثبت مورد فوتی

مسعود قلعه‌سفیدی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی در استان کرمانشاه، اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح سلامت اربعین تاکنون حدود هزار و ۸۰۰ نفر از زائران به مراکز و پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی مراجعه کرده و خدمات درمانی و امدادی مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه روند خدمت‌رسانی در مسیرهای منتهی به مرز خسروی و پایانه مرزی به صورت مستمر ادامه دارد، افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ مشکل خاص و نگران‌کننده‌ای در حوزه سلامت زائران گزارش نشده و تمامی خدمات با آمادگی کامل نیروهای اورژانس در حال ارائه است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به آمار حوادث ترافیکی گفت: با وجود حجم بالای تردد در محورهای استان، تاکنون هیچ مورد فوتی ناشی از تصادفات جاده‌ای در ارتباط با تردد زائران اربعین ثبت نشده است که این موضوع حاصل همکاری دستگاه‌های امدادی، انتظامی و رعایت نسبی نکات ایمنی از سوی زائران است.

قلعه‌سفیدی ادامه داد: البته حدود ۸۰ نفر در حوادث ترافیکی مصدوم شده‌اند که تمامی آنان توسط نیروهای اورژانس امدادرسانی و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

پیشگیری از گرمازدگی و پرهیز از ترددهای نیمروزی

وی درباره بیشترین علل مراجعه زائران به مراکز درمانی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکلات گوارشی بیشترین سهم مراجعات را به خود اختصاص داده و پس از آن نیز گرمازدگی و برخی مشکلات تنفسی از مهم‌ترین دلایل مراجعه زائران به اورژانس بوده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با توجه به افزایش دمای هوا، توصیه‌هایی را به زائران ارائه کرد و گفت: زائران بهتر است ساعات خنک شبانه‌روز را برای ادامه سفر و عزیمت به سمت کشور عراق انتخاب کنند و تا حد امکان از تردد در بازه زمانی ساعت ۱۱ صبح تا ۴ بعدازظهر خودداری کرده و در محل‌های پیش‌بینی شده برای استراحت توقف داشته باشند.

وی استفاده از کلاه لبه‌دار، عینک آفتابی و لباس‌های نخی، گشاد و رنگ روشن را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از گرمازدگی عنوان کرد و افزود: نوشیدن مداوم آب و مایعات، حتی در زمانی که احساس تشنگی وجود ندارد، برای جلوگیری از کم‌آبی بدن ضروری است.

قلعه‌سفیدی همچنین از زائران خواست از مصرف غذاهایی که مدت زیادی در معرض گرما قرار گرفته یا شرایط نگهداری مناسبی نداشته‌اند، خودداری کنند و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات درمانی ثبت‌شده در این ایام به بیماری‌های گوارشی مربوط است که با رعایت اصول بهداشتی قابل پیشگیری خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای اورژانس ۱۱۵ خاطرنشان کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی اورژانس در مسیرهای تردد زائران و مرز خسروی به صورت شبانه‌روزی مستقر هستند و در صورت بروز هرگونه مشکل، زائران می‌توانند با سامانه ۱۱۵ تماس بگیرند تا خدمات امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آنان ارائه شود.

حضور پرشور زائران و خدمت‌رسانی بی‌وقفه و جهادی خادمان در مرز خسروی، جلوه‌ای بی‌نظیر از عشق به مکتب سیدالشهدا (ع) و نمادی از توانمندی در مدیریت هوشمند رویدادهای بزرگ است که نویدبخش روزهای درخشان‌تری برای رونق این گذرگاه تاریخی خواهد بود. با این وجود، برای تثبیت این موفقیت و پاسخگویی شایسته به اشتیاق روزافزون عاشقان حسینی در سال‌های آتی، انتظار می‌رود مسئولان ارشد ملی و استانی با تخصیص اعتبارات ویژه، نسبت به تکمیل سریع‌تر پروژه‌های کلان زیرساختی، از جمله اتصال شبکه ریلی به مرز خسروی و توسعه و تعریض کامل بزرگراه‌های ترانزیتی استان کرمانشاه اقدام کنند تا این مرز استراتژیک، با اقتدار به قطب اول و بی‌رقیب دیپلماسی زیارتی و اقتصادی در غرب کشور تبدیل شود.