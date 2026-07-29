به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی ایران که چهار دوره متوالی قهرمان نوجوانان جهان شده بود، امسال هم شانس اول قهرمانی محسوب می‌شد، اما هرگز در این رقابت‌ها نتوانست آن چیزی که انتظار می‌رفت را برآورده کند. در روز اول این مسابقات تیم کشورمان سه اوتی داشت و فقط دو کشتی‌گیر به مرحله پایانی رسیدند که علیرضا رضایی موفق به کسب مدال طلای وزن ۸۰ کیلوگرم شد و علی‌اکبر آکو در سنگین‎‌ وزن مدال برنز گرفت.

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی در مورد کسب مدال طلا توسط علیرضا رضایی نوشت: « علیرضا رضایی، فرنگی‌کار وزن ۸۰ کیلوگرم ایران، با شکست نماینده میزبان به مدال طلای رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان در باکو دست یافت و نخستین طلای کاروان ایران در این مسابقات را به نام خود ثبت کرد.

رضایی در دیدار نهایی مقابل اصفهان حسن‌اف از آذربایجان قرار گرفت. این مسابقه با برتری یک بر صفر حسن‌اف در پایان وقت نخست همراه بود؛ چرا که نماینده ایران در خاک قرار گرفت اما با دفاع مناسب اجازه اجرای فن به حریف نداد و تنها یک امتیاز واگذار کرد.

در وقت دوم، رضایی از فرصت خاک خود استفاده کرد و هرچند موفق به اجرای فن پرامتیاز نشد، اما با بلند کردن حریف و بیرون بردن او از تشک، دو امتیاز گرفت تا نتیجه را ۲ بر یک به سود خود تغییر دهد. در ادامه، حسن‌اف برای جبران نتیجه تلاش کرد، اما رضایی با مدیریت مسابقه اجازه امتیازگیری به حریف نداد و با حفظ برتری، مدال طلای وزن ۸۰ کیلوگرم را از آن خود کرد. این مدال، نخستین طلای ایران در رقابت‌های جهانی نوجوانان ۲۰۲۶ بود. »