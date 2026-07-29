بیانیه ریاست جمهوری عراق در محکومیت حمله آمریکایی-سعودی به حشد شعبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه‌ای حمله به مقرهای حشد شعبی در شماری از مناطق عراق که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از نیروهای این سازمان شده است را محکوم کرد و آن را تجاوز غیرقابل قبول و نقض آشکار حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی آن به شمار آورد که با اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل در تضاد است.

ریاست جمهوری عراق در این بیانیه بر مخالفت قاطع بغداد با تجاوز به خاک عراق تاکید و بار دیگر به موضع همیشگی عراق در مخالفت با استفاده از خاک کشور برای انجام تجاوز به کشورهای همسایه یا میدانی برای تصفیه حساب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر اساس پایبندی به اصول حسن همجواری و احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آن اشاره کرد.

ریاست جمهوری عراق در ادامه از تمامی طرف‌ها خواستار احترام به حاکمیت عراق، خودداری از هرگونه اعمالی که موجب برهم زدن امنیت و ثبات آن می‌شود و لزوم اولویت دادن به زبان گفتگو برای مقابله با بحران‌ها در راستای حفظ امنیت منطقه و دور کردن ملت‌های آن از تشدید تنش، شد.