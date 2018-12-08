به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی فرانس- ۲ به نقل از معاون وزیر کشور فرانسه اعلام کرد: حدود ۳۱ هزار نفر از جلیقه‌زردها تا کنون در تظاهرات امروز شنبه در سراسر این کشور به خیابان ها آمده اند.

معاون وزیر کشور فرانسه در این باره ادامه داد: یک هزار نفر نیز تا کنون در جریان این تظاهرات بازداشت شده اند.

وی در ادامه اضافه کرد: بیش از ۸ هزار معترض نیز در خیابان های پاریس به تظاهرات پرداخته اند.

بنابر اعلام «لو پاریزین»، در مجموع ۸۰ خودرو زرهی برای سرکوب تظاهرات سراسری جلیقه‌ زردها به سطح خیابان اعزام شده اند.

جنبش جلیقه زردها ۳ هفته پیش در اعتراض به افزایش قیمت سوخت آغاز شد حال آنکه دولت فرانسه می‌گوید گروه‌های افراطی آن را به نام خود ضبط کرده‌ اند.