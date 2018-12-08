به گزارش خبرنگار مهر طالب محمدی بعد از ظهر امروز در جلسه مشترک کارگروه آموزش، پژوهش فناوری و نوآوری استان کردستان و ستاد استانی هفته پژوهش اظهار داشت: به مناسبت هفته پژوهش در روز ۲۶ آذرماه مراسمی برگزار شده و از دانشجو, معلمان و دانش آموزان پژوهشگر برتر تقدیر می شود.

وی افزود: سامانه اینترنتی با عنوان مدیریت امور پژوهشی در سایت آموزش و پرورش ایجاد شده که دانش آموزان و معلمان می توانند پژوهش و طرح های خود را در این سامانه ثبت کنند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با بیان اینکه تمامی مراحل امور پژوهشی در این سامانه مدیریت می شود, ادامه داد: چندین کارگاه پژوهشی آموزش و پرورش در سطح استان فعال است که نشان از اهمیت پژوهش در سیستم آموزشی کردستان دارد.

محمدی با بیان اینکه۱۱ طرح پژوهشی در آموزش و پرورش استان کردستان تصویب شده که اجرایی خواهد شد, یاداور شد: ۲۴ آذرماه، زنگ نمادین پژوهش در یکی از مدارس ناحیه یک سنندج نواخته خواهد شد و همچنین مراسم استانی تجلیل از دانش آموزان و معلمان پژوهشگر هم در ۲۶ آذرماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تجلیل از چهار نفر دانشجو معلم پژوهشگر دانشگاه فرهنگیان استان، بیان کرد: دو پژوهشگر نیز از جامعه دانش آموزی و معلمان استان به مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان که ۲۸ آذرماه در دانشگاه کردستان برگزار می‌شود معرفی شده و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان در ادامه گفت: ۱۴ پژوهش سرای دانش آموزی در استان وجود دارد که دانش آموزان در آنها کارهای پژوهشی انجام می‌دهند.

محمدی اظهارداشت: زمینه بازدید دانش آموزان از مراکز آزمایشگاهی و علمی و پژوهشی استان نیز فراهم شده که در هفته پژوهش انجام خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی با دعوت از کارشناسان حوزه پژوهش در مدارس خبر داد و یاداور شد: طرح اقدام پژوهی نیز در آموزش و پرورش استان اجرا می‌شود.