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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۰

دردسر در اصفهان؛

تصویری که باشگاه پرسپولیس منتشر کرد/ استقبال از سرخپوشان با سنگ!

تصویری که باشگاه پرسپولیس منتشر کرد/ استقبال از سرخپوشان با سنگ!

باشگاه پرسپولیس با انتشار تصویری اعلام کرد برخی افراد اتوبوس حامل بازیکنان این تیم را با سنگ زده اند!

به گزارش خبرنگار  مهر، کاروان تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری دیدار معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر برابر سپاهان عصر امروز شنبه راهی اصفهان شد اما پس از ورود به این شهر مورد استقبال خوبی قرار نگرفته است.

سایت باشگاه پرسپولیس با اعلام این خبر نوشت: « استقبال ویژه با سنگ!!!! اتوبوس حامل کاروان پرسپولیس در مسیر فرودگاه به هتل با پرتاب دو سنگ روبرو و شیشه هایی که در کنار آن کاپیتان سرخپوشان و مترجم  سرمربی نشسته بود اینگونه خرد شدند.»

دیدار معوقه هفته دوازدهم تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه روز یکشنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4479574

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    نظرات

    • استوراقیان IR ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      این حمله با سنگ بسیار ناجوانمردانه و دور از روحیه ورزشی هست. مگر برد از یک تیم چقدر ارزش دارد و یا یک باخت چقدر تحقیر دارد. خدا یارتان باد سرخ پوشان همیشه قهرمان

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