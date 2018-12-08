تصویری که باشگاه پرسپولیس منتشر کرد/ استقبال از سرخپوشان با سنگ!

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری دیدار معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر برابر سپاهان عصر امروز شنبه راهی اصفهان شد اما پس از ورود به این شهر مورد استقبال خوبی قرار نگرفته است.

سایت باشگاه پرسپولیس با اعلام این خبر نوشت: « استقبال ویژه با سنگ!!!! اتوبوس حامل کاروان پرسپولیس در مسیر فرودگاه به هتل با پرتاب دو سنگ روبرو و شیشه هایی که در کنار آن کاپیتان سرخپوشان و مترجم سرمربی نشسته بود اینگونه خرد شدند.»

دیدار معوقه هفته دوازدهم تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه روز یکشنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد.