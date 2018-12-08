وضعیت اجرای قانون حمایت از معلولان در استان مرکزی نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امینی عصر روز شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی دسترس پذیری و تردد افراد دارای معلولیت استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: موضوع مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد معلولان، جزء مفاد برنامه پنجم توسعه بوده اما متاسفانه در استان مرکزی خوب اجرایی نشده است.

وی افزود: مواردی که در برنامه پنجم لحاظ شده، دستگاه ها به دلایل مختلف از جمله به بهانه کمبود اعتبار کافی از اجرای آن سر باز زدند. در حالی که بسیاری از این طرح‌ها با اعتبار اندک قابل اجرا است اما برخی دستگاه ها اهمال کردند.

امینی خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرستان های استان مرکزی، کمیته‌های مناسب‌سازی تشکیل شد. جلسات با حضور فرمانداران برگزار و مصوبات توسط دبیرخانه مستقر در بهزیستی پیگیری شد اما گاها مشاهده می‌شد چون ضمانت اجرایی محکم در پس مصوبات وجود ندارد، از اجرای آن به نوعی امتناع شده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی اظهار داشت: براساس قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف هستند در طراحی تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آن ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.

امینی تصریح کرد: براساس این قانون شهرداری‌ها مکلف هستند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین براساس ماده پنج این قانون وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها مکلف هستند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات، سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس‌پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای افراد دارای معلولیت اقدام کنند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: انتظار داریم تمامی دستگاه‌ها دوش به دوش بهزیستی در جهت اجرای این قانون گام بردارند.

گفتنی است قانوان حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در اسفند ماه سال ۹۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و در راستای عملیاتی شدن آن هم، یک دستورالعمل اجرایی در اردیبهشت ماه امسال به تمامی دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شده است.