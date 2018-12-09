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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۱

گزارش آلودگی هوای ۱۸ آذر؛

هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

مرکز پایش آلودگی هوا شاخص هوای پایتخت را ۵۲ و در وضعیت سالم اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اعلام کرد: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۰۹/۱۸ در وضعیت سالم بوده است.

محمد رستگاری افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منو اکسید کربن پاک (۲۷)، ازن پاک (۱۹)، دی اکسید نیتروژن سالم (۶۵)، دی اکسید گوگرد پاک (۹)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون پاک (۴۱) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون سالم (۵۲) بوده است.

شاخص کمتر از ۵۰ به معنای هوای پاک، بین ۵۰ و ۱۰۰ سالم و بالاتر از ۱۰۰ به عنوان هوای ناسالم تعریف شده است.

کد مطلب 4480214

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