وزیر دارایی قطر: دوحه بر تحریم های عربی پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «علی شریف العمادی» وزیر دارایی قطر در کنفرانس خبری خود تاکید کرد: قطر توانست بر تحریم اعمال شده از سوی کشورهای عربی پیروز شود.

وی در ادامه افزود: آمار مربوط به امور دارایی نیمه نخست سال ۲۰۱۸ نشان از قدرت اقتصاد قطر دارد.

العمادی تاکید کرد: رشد اقتصادی غیر نفتی طی نیمه نخست سال جاری بیش از ۵% بوده است و برنامه ریزی برای بودجه سال آینده قطر کاملا متناسب با پیش بینی ها جلو می رود.

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از سال گذشته به بهانه سیاستهای خارجی قطر این کشور را محاصره و تحریم کردند.