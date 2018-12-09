افزایش شش درصدی تصادفات درکردستان/کاهش۲۱درصدی تصادفات منجر به فوت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان نادری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه های جمعی استان کردستان، اظهارداشت: آمار تصادفات فوتی در استان کردستان در سال جاری ۲۱ درصد کاهش داشته اما تعداد متوفیان پنج درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس راهور استان کردستان با بیان اینکه مجموع تصادفات استان شش درصد افزایش داشته است، افزود: تعداد تصادفات شهری ۱۰ درصد و تعداد مجروحین ۱۱ درصد نسبت به هشت ماه نخست سال گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: میزان تصادفات در شهرستان سنندج ۴۰ درصد و بیجار و دهگلان نیز به ترتیب هر کدام ۱۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

نادری گفت: تعداد گواهینامه های ضبط شده نسبت به سال گذشته نیز ۴۰ درصد افزایش داشته و در بحث اعمال قانون با کاهش ۱۰ درصدی مواجه هستیم.

رئیس پلیس راهور استان کردستان با اشاره به آموزش ۵۴ هزار نفر دانش آموز در سطح استان، اظهار داشت: ۱۷ نفر از ناوگان عمومی درون و برون شهری، سه هزار و ۵۰۰ موتور سیکلت سوار و چهار هزار دانشجو توسط اداره فرهنگ و ترافیک آموزش دیده اند.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو نو شماره در هشت ماه نخست سال ثبت شده است، گفت: ۳۹ هزار نقل و انتقال خودرو و یک هزار و ۴۰۰ موتور سیکلت در مراکز تعویض پلاک نقل و انتقال پیدا کرده است.

وی گفت: ۴۰۰ هزار خودرو و موتور سیکلت با پلاک استان کردستان در معابر درون و برون شهری به صورت شخصی فعالیت می کنند که نسبت به سال گذشته رشد شش برابری داشته و عملاً معابر درون شهری به پارکینگ خودرو تبدیل شده است.

رئیس پلیس راهور استان کردستان با بیان اینکه نبود پارکینگ در شهر سنندج یکی از معضلات موجود است، گفت: پارکینگ هایی که هم اکنون در سطح شهر وجود دارد متعلق به اماکن شخصی و پاساژ ها بوده که بازهم جوابگوی نیاز نیست.

وی در بخش دیگری از سخنانش از فعال‌کردن خودروهای مجهز به دوربین در سه شهر سنندج، کامیاران و بانه خبر داد و گفت: در آینده نزدیک هم مرکز مانیتورینگ پلیس راهور راه‌اندازی شده که به صورت آنلاین تخلفات عبور از چراغ قرمز، توقف در محل‌های ممنوعه و سرعت غیرمجاز را ثبت کرده و متخلفین اعمال قانون خواهند شد.

نادری همچنین گفت: سالانه حدود ۲۰ تا ۳۵ هزار دستگاه خودرو نوشماره وارد استان می‌شود و این خارج از پلاک‌هایی است که بدون نقل و انتقال از سایر شهرها به استان می‌آورند که این نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها و پارکینگ‌های عمومی دارد چون با این وضعیت در چند سال آینده با مشکل جدی ترافیک نه تنها در هسته مرکزی شهرها، بلکه حاشیه شهرها هم رو به رو خواهیم بود.

وی عدم تقاطع هوشمند، تسخیر پیاده‌روها توسط دستفروشان، وجود یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی مازاد بر نیاز و عدم وجود پارکینگ‌های عمومی را از عوامل ایجاد ترافیک در شهر سنندج عنوان کرد و گفت: توجه به زیر ساخت ها یکی از موارد مهمی است که می تواند بار ترافیکی استان کاهش دهد.

رئیس پلیس راهور استان کردستان در مورد خودرو های اسقاط شده نیز گفت: در هشت ماهه سال جاری ۳۰۷ دستگاه خودرو اسقاط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد کاهش داشته است.