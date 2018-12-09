  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۲۳:۰۶

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک:

سرشماری پرنده هوبره و بزکوهی به زودی انجام می‌شود

سرشماری پرنده هوبره و بزکوهی به زودی انجام می‌شود

اندیمشک - رئیس اداره محیط زیست اندیمشک با تاکید بر صیانت از محیط زیست اندیمشک گفت: سرشماری پرنده هوبره و بزکوهی به زودی انجام می‌شود.

سعید عیدی گماری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: دو نفر از شکارچیان غیر مجازی که در درگیری با محیط بان اندیمشکی  باعث مجروحیت وی شده بودند دیروز شناسایی، دستگیر و بدادگاه معرفی شدند.

وی افزود: طی ماه جاری ۶ متخلف شکار و صید غیر مجاز دستگیر و پرونده آنان به دادگاه برای سیر مراحل قضایی احاله شد.

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک با تاکید بر مسئولیت حفظ محیط زیست برای بهره‌مندی نسل‌های آینده، گفت: کلیه صنایع آلاینده مکلف به اجرای قانون و توسعه فضای سبز می‌شوند.

وی اظهار کرد: پرونده تخلیه پسماندهای پزشکی در طبیعت و محدوده بستر رودخانه بالارود به صورت مشترک توسط اداره حفاظت محیط زیست و مرکز بهداشت امروز به دادگاه برای سیر مراحل قضایی و بررسی ابعاد پرونده احاله شد.

عیدی‌ گماری محیط زیست را امانتی مهم دانست و تصریح کرد: سرشماری بزکوهی و پرنده هوبره به‌زودی در طبیعت اندیمشک آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان در نزدیکی دامنه رشته‌کوه‌های زاگرس واقع شده است.

کد مطلب 4480768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها