سعید عیدی گماری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: دو نفر از شکارچیان غیر مجازی که در درگیری با محیط بان اندیمشکی باعث مجروحیت وی شده بودند دیروز شناسایی، دستگیر و بدادگاه معرفی شدند.

وی افزود: طی ماه جاری ۶ متخلف شکار و صید غیر مجاز دستگیر و پرونده آنان به دادگاه برای سیر مراحل قضایی احاله شد.

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک با تاکید بر مسئولیت حفظ محیط زیست برای بهره‌مندی نسل‌های آینده، گفت: کلیه صنایع آلاینده مکلف به اجرای قانون و توسعه فضای سبز می‌شوند.

وی اظهار کرد: پرونده تخلیه پسماندهای پزشکی در طبیعت و محدوده بستر رودخانه بالارود به صورت مشترک توسط اداره حفاظت محیط زیست و مرکز بهداشت امروز به دادگاه برای سیر مراحل قضایی و بررسی ابعاد پرونده احاله شد.

عیدی‌ گماری محیط زیست را امانتی مهم دانست و تصریح کرد: سرشماری بزکوهی و پرنده هوبره به‌زودی در طبیعت اندیمشک آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان در نزدیکی دامنه رشته‌کوه‌های زاگرس واقع شده است.