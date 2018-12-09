زخمی شدن ۹ شهرک نشین صهیونیست در تیراندازی شرق رام الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، رسانه های صهیونیست شامگاه یکشنبه از زخمی شدن ۹ شهرک نشین صهیونیست در پی تیراندازی افراد ناشناس در نزدیکی شهرک عوفر در کرانه باختری خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در این تیراندازی که در شرق رام الله روی داد ۶ شهرک نشین صهیونیست زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم اعلام شده است.

منابع صهیونیستی همچنین از اقدام نظامیان این رژیم در عملیات بازرسی و حستجو در منطقه به منظور یافتن عوامل تیراندازی خبر دادند.

در همین حال، عبداللطیف القانوع سخنگوی جنبش حماس عملیات قهرمانانه عوفر را تاکید بر گزینه مردم فلسطین و مشروعیت مقاومت در برابر اشغالگری برشمرد.

سخنگوی رسانه ای جنبش جهاد اسلامی نیز این عملیات را ستود.