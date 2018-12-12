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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۳

موضع گیری سعد حریری درباره آوارگان سوری و اوضاع منطقه

موضع گیری سعد حریری درباره آوارگان سوری و اوضاع منطقه

نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان به موضع گیری درباره آوارگان سوری که در این کشور به سر می برند، پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل لبنان اعلام کرد: چالشهای اقتصادی و اجتماعی که ما با آن روبرو هستیم به علت وجود یک میلون و نیم آواره سوری برای هشتمین سالی متوالی پیچیده شده است.

وی افزود: منطقه ما دوره ای دشواری را سپری می کند و به نظر من با وجود همه تنش ها و التهابات اما منطقه به سوی ثبات و شکوفایی پیش می رود و ما باید آماده آن مرحله باشیم این راه به ما اجازه حرکت را می دهد.

حریری گفت: انتظار دارم که بیش از دویست میلیون دلار برای پروژه ها راهبردی هزینه شود و پس از تشکیل دولت این طرحها شروع به کار خواهد کرد.

کد مطلب 4483399

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