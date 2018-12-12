موضع گیری سعد حریری درباره آوارگان سوری و اوضاع منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل لبنان اعلام کرد: چالشهای اقتصادی و اجتماعی که ما با آن روبرو هستیم به علت وجود یک میلون و نیم آواره سوری برای هشتمین سالی متوالی پیچیده شده است.

وی افزود: منطقه ما دوره ای دشواری را سپری می کند و به نظر من با وجود همه تنش ها و التهابات اما منطقه به سوی ثبات و شکوفایی پیش می رود و ما باید آماده آن مرحله باشیم این راه به ما اجازه حرکت را می دهد.

حریری گفت: انتظار دارم که بیش از دویست میلیون دلار برای پروژه ها راهبردی هزینه شود و پس از تشکیل دولت این طرحها شروع به کار خواهد کرد.