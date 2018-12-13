تساوی استقلال و پدیده در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دیدار معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۱۵ امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم پدیده رفت که این بازی در نیمه نخست با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

با بازگشت پژمان منتظری و سیدمهدی رحمتی به ترکیب اصلی استقلال، این تیم با ترکیب متفاوتی نسبت به بازی با سپیدرود به میدان رفت.

بازی در نیمه اول با برخورد زیاد بازیکنان دو تیم همراه بود. استقلال با پِرس از بالا باعث شد تا بازیسازی پدیده به مشکل بخورد و این تیم نتواند مثل بازی های گذشته، روی زمین توپ را به گردش در بیاورد.

حساسترین صحنه نیمه اول ضربه کاشته محمدرضا خلعتبری بازیکن پدیده در دقیقه ۱۳ بود که ضربه او با اختلاف کم از کنار دروازه استقلال به اوت رفت. در دقیقه پایانی نیمه هم طارق همام بازیکن عراقی استقلال با فرار از سمت راست دفاع پدیده تا محوطه جریمه حریف پیش رفت و در حالت تک به تک قرار گرفت ولی ضربه او توسط دروازه بان پدیده مهار شد.

در دقیقه ۳۹ فرشید باقری هافبک استقلال از زمین خارج شد و جایش را به مارکوس نیومایر داد. تیم پدیده هم یک تغییر داشت و در دقیقه ۴۴ مهدی خانی به جای حسین مهربان به زمین رفت.

قضاوت این بازی بر عهده محمدحسین زاهدی فر است.