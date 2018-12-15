آلبوم «با فراقت چند سازم» اثر برگزیده یک شبکه اسپانیایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «با فراقت چند سازم» به آهنگسازی سپیده مشکی و خوانندگی مجتبی عسگری به عنوان یکی از سه آلبوم برگزیده ماه دسامبر رادیو «موندوفونیاس» اسپانیا انتخاب شد.

در توضیح محتوای این آلبوم آمده است:

«با فراقت چند سازم اثری به آهنگسازی سپیده مشکی و آواز مجتبی عسگری است. در این آلبوم مخاطب با یک رپرتوار کاملا کلاسیک روبرو است. این اثر در مایه چهارگاه ساخته شده و با پیش‌ درآمد آغاز می‌شود و در ادامه ساز و آواز، روند صحیح خود را در گوشه‌های مختلف دستگاه طی می‌کنند. در جواب آوازها نیز سعی شده از تنوع سازی موجود در گروه‌نوازی استفاده شود. این در حالی است که اعضای گروه «آن» که در این آلبوم هنرنمایی کرده اند، سال ها در گروه‌های مختلفی از جمله گروه «شیدا» به سرپرستی زنده یاد محمدرضا لطفی همکاری داشته‌اند.

این آلبوم توسط موسسه فرهنگی هنری «پرده هنر موسیقی» منتشر شده و در بین آوازهای آلبوم که بدنه اصلی آن را تشکیل می‌دهند، چهارمضراب و ضربی زیبایی نیز برای تنوع گنجانده شده است.»

امیرعباس ستایشگر ناشر اثر نیز درباره این آلبوم توضیح داد: انتشارات ما همه آثارش را در نمایشگاه وومکس به این رادیو ارائه داده است و این رادیو نیز هر ماه سه اثر خود را از میان ورد موزیک ها که بیشتر شنیده شده، معرفی می کند. این موضوع در انتخاب ناشر برتر در وومکس نیز تاثیر دارد. رادیو موندوفونیاس رسانه معتبری است که هر ماه سه اثری را که بیشترین شنونده در میان آثار وردموزیکش دارد انتخاب و به مخاطبانش معرفی می کند.